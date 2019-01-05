Darbe Girişimine İlişkin 241 Dava Sonuçlandı"

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Resmi Gazete'de Yayımlandı! Borç Yapılandırma Süresi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı

Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek