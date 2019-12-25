Darbe girişimine ilişkin 289 davadan 271'i karara bağlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Darbe girişimine ilişkin 289 davadan 271'i karara bağlandı - Son Dakika

Darbe girişimine ilişkin 289 davadan 271'i karara bağlandı

6 saat önce

FETÖ'nün darbe girişimi davalarında 289 fiili dosyadan 271'i karara bağlandı.

Darbe girişimine ilişkin 289 davadan 271'i karara bağlandı, System.String[]

FETÖ'nün darbe girişimi davalarında 289 fiili dosyadan 271'i karara bağlandı.


Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişimine ilişkin davalar 3 yılı geride bıraktı. 3 yılı aşkın süredir görülen bu davalarda 289 fiili darbe dosyasından karara bağlanan 270'inde bin 224 sanık ağırlaştırılmış müebbet, bin 104 sanık müebbet ve bin 539 sanık 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında hapse mahkum edildi. Çoğunluğunu er ve askeri öğrencilerin oluşturduğu 2 bin 667 kişi hakkında beraat kararı verildi. Yargıtay'da ise 24 adet dosya onandı.


Yargılamaların halen devam ettiği 18 davadan 9'u Ankara'da, 2'si İstanbul'da ve 7'si de diğer illerde görülüyor. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:01 Kaynak: İHA
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