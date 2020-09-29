Darbe girişimine katıldığı sonradan belirlenen astsubay müebbet hapse mahkum edildi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere katıldığı sonradan tespit edilen eski astsubay Ahmet Erdem, "müebbet hapis" cezasına çarptırıldı.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Erdem ve avukatı katıldı.

Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Erdem, yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Darbe girişiminde yer almadığını öne süren Ahmet Erdem, kanunsuz bir eylemde bulunmadığını savunarak, beratını talep etti.

Sanık avukatının beyanının da alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, heyetin kararını açıkladı.

Erdem'i, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden mahkeme heyeti, takdir indirimi yaparak cezayı "müebbet hapse" çevirdi.

Hükümle birlikte Ahmet Erdem'in tutukluluk halinin devam etmesine hükmedildi.

Ana davada sanıklara ceza yağmıştı

İlk duruşması 6 Kasım 2017'de görülen 245 sanıklı Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası, 26 Haziran 2020'de karara bağlandı.

Aralarında dönemin TEM Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ı yaralayan eski albay Erkan Öktem'in de bulunduğu 86 sanık, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Hakkında takdiri indirim yapılan 35 sanığa da aynı suçtan müebbet hapis cezası verildi.

Sanıkların bir kısmı ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" ve "Silahlı terör örgütüne üyelik" suçlarından cezalandırıldı.