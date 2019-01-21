Son Dakika Haberleri: Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

52 dakika önce

Darbe girişimini Akıncı Üssü'nde sivillerle yöneten 16 sanık için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Akıncı Üssü davasında yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün damadı Hakan Karakuş'un da arasında bulunduğu 16 sanığın 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

SAVCI MÜTALAASINI SUNDU

FETÖ'nün darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu. Sanıkların, "anayasal düzeni ihlal", "vatandaşların şehit edilmesi", ve "Cumhurbaşkanına suikast girişimi" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

79'AR KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sivil sanıklar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Savcı, TBMM, Gölbaşı Özel Harekat Dairesi, Cumhurbaşkanı Külliyesi, MİT ve TÜRKSAT'ı bombalayan pilotlar arasında bulunan Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı, Müslüm Macit ile bombalama emrini veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun'un da 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:37 Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel
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