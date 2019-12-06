DARBE GİRİŞİMİNİN FAİLLERİ CEZASIZ KALMADI: Amiralleri derdest emrini veren Ramazan Elmas

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan, Cumhurbaşkanı'na suikast girişimine yardım eden ve İzmir'de amiralleri derdest emrini veren eski albay Ramazan Elmas cezasız kalmadı.

Darbe girişiminin olduğu gün eski C¸igˆli 2. Ana Jet U¨s Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk'un yerine vekalet eden eski Pilot Kurmay Albay Elmas, kalkışmanın İzmir ayağındaki etkili isimlerden biri oldu.

Elmas, Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nün asker ve lojistik imkanlarını Cumhurbaşkanı'na karşı gerçekleştirilen suikast girişimi ve darbe kalkışması yararına kullanan ve kullandırtan, darbe girişimine karşı geleceği düşünülen üst rütbeli askerlerin derdest edilme emrini veren kişi olarak biliniyor.

AA muhabirinin, sanık Elmas hakkındaki gerekçeli karardan derlediği bilgilere göre, 15 Temmuz akşamı Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığına gelen suikast girişimi davası sanıklarından eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski binbas¸ı Taner Berber ve eski başçavuş Zekeriya Kuzu ile makamında görüşmeler yapan Elmas, Genelkurmay Başkanlığının hava sahasının uçuşlara kapatıldığı emrine rağmen helikopterlerin üsse inişlerine müsaade etti ve helikopterlere yakıt ikmali yaptırdı.

Suikaste gidecek personele üs içinde bulunan MAK depolarından zimmetsiz olarak çıkartılan silah, mühimmat ve teçhizat verilmesi emrini veren Elmas, astlarına emirleri kendisinden alacaklarını bildirdi ve onlara "Birilerinin bu düzene 'dur' demesi gerekiyordu. Şu an yapılan o. Bizler size inandık, sizler de bize inanın. Polis dahil nizamiyeden hiç kimse girmeyecek" şeklinde telkinlerde bulundu.

Darbeciler "Yurtta sulh, Ramazan Elmas" diyerek içeri girdi

Elmas, dönemin Amfibi Go¨rev Grup Komutanı Tu¨mamiral Aydın S¸irin ve Deniz Kuvvetleri Lojistik Bas¸kanı Tu¨mamiral Hasan Nihat Dogˆan'ın derdest edilmesi emrini de verdi.

Amirallerin derdest edilerek C¸igˆli 2. Ana Jet U¨s Komutanlıgˆına getirildiklerinde, üsse giris¸ sırasında parolayı "Yurtta Sulh, Ramazan Elmas" s¸eklinde ifade eden tim ic¸eri alınmadı ancak Ramazan Elmas nizamiyeyi arayarak ic¸eri alınmalarını sağladı.

Elmas, derdest edilen amirallerin getirilmesinden önce filo komutanlarının makamında bulunduğu sırada silahlarını doldurmalarını emretti ve komutanlardan birkaçı Elmas'ın odasında tabancaların şarjörlerine mermi bastı. Elmas, daha sonra amiralleri kast ederek "gerekirse zor kullanın, tutun, kelepçe takın, muhafaza altına alın" emrini verdi.

Elmas'ın gecenin sonunda polislere teslim olmakta direndiği, kan do¨ku¨lmemesini istedigˆini so¨yledigˆi ancak agˆır silahların ve yıgˆılı mu¨himmatının oldugˆunu so¨yleyerek olası bir mu¨dahaleye kars¸ı go¨z dagˆı verdigˆi de dava dosyasında yer aldı.

Tanık M.A.B, eski albay Elmas'ın "Bekleyin arkadas¸lar, altın nesil geliyor" şeklindeki sözüne şahit olduğunu, tanık A.O.Y. de İzmir'de bir örgüt evinde kaldığını ve Elmas'ın bu örgüt evinde Çiğli'deki üste bulunan eğitim uçakları ile alakalı bilgi verdiğini, öğrencilerin hangi durumlarda geçeceğini ya da kalacağını anlatan bir sunum yaptığını öne sürdü.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis

Ramazan Elmas, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Ocak 2017'de hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Elmas, vekaleten komutanlıgˆını yaptıgˆı u¨ssu¨n c¸ok genis¸ bir alana yayılmıs¸ olduğunu ve o gece Marmaris'e gidecek helikopterlerdeki personelin C¸igˆli Hava U¨ssu¨ndeyken silah kontrolu¨ amacıyla yaptığı atıs¸ seslerini duymadığını iddia etti.

Elmas, darbe girişimi tarihinde üs komutanı olan Kubilay Selçuk'un emir komuta zinciri ic¸erisinde verdigˆi emirleri yerine getirdigˆini ve bu emirlerin de suc¸ tes¸kil edecek nitelikte olmadıgˆını savundu.

Ramazan Elmas, yargılama sonucunda 21 Mayıs 2018'de "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Cumhurbaşkanı'na suikaste yardım" suçundan da 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.