Darbe İçin Askere ve Halka Çağrı Yaptı

Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Venezuela
Meclis Başkanı Juan Guiado, "Silahlı Kuvvetlerden halkın yanında olmasını ve Cumartesi günü de Venezuela'da büyük bir seferberlik olmasını talep ediyorum" dedi.
Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Venezuela Meclis Başkanı Juan Guaido, halkı tekrar sokağa çağırdı. Guaido, halka çarşamba ve cumartesi günleri sokağa inerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro
'ya karşı protesto düzenlemeleri çağrısında bulundu. Bir önceki gösteri çağrısında beklediği etkiyi bulamayan Guiado, yayınladığı son mesajında, "Çarşamba
günü saat 12'den 2'ye kadar Venezuela'nın her köşesinde caddelere çıkacağız. Silahlı Kuvvetlerden halkın yanında olmasını ve Cumartesi günü de Venezuela'da büyük bir seferberlik olmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Guaido, ayrıca küresel finansal kurumlardan Venezuela'nın varlıklarının korunmasını istedi.
PAPA RENKSİZ KALDI
Bu arada ABD
ve Avrupa Birliği
'nin tüm baskılarına rağmen Katolik dünyasının lideri Papa
Francis, Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanımaktan kaçınmış, "Venezuela'da kan dökülmesinden" korktuğunu açıklamıştı. Papa, Venezuela halkını desteklediğini ancak taraflardan birini desteklemesinin dini bir tedbirsizlik olacağını ve zarar vereceğini belirtmişti.
(İHA)