Darbe imalı açıklamayı imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi - Son Dakika

Güvenlik kaynakları, darbe imalı açıklamayı imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma haklarının iptal edildiğini bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheliye ise 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.

Gece yarısı yayınlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.