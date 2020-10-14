Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı - Son Dakika

Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı

14.10.2020 07:42

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden darbe iması içeren "Işıklar yanıyor" ifadelerini kullanarak AYM binasının fotoğrafını paylaşmıştı. Tepki toplayan ve istifaya çağrılan Yıldırım, kısa sürede söz konusu paylaşımını silerek yanlış anlaşıldığına dair bir açıklama yaptı.

Skandal paylaşım büyük tepki ile karşılaşınca paylaşımının maksadını aştığını ifade eden Yıldırım, büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Yıldırım'ın açıklamasında şu sözler yer aldı:

"GAYEM, AYM'NİN HUKUK IŞIĞI OLDUĞUNU VURGULAMAKTI"

"Şahsi Twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir"

Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı

"MİLLETİMİZ, LÜZUMSUZ IŞIKLARI SÖNDÜRMEYİ İYİ BİLİR"

Engin Yıldırım'ın darbe iması içeren mesajına hükümetten ilk tepki geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AYM Üyesi Engin Yıldırım'a tepki gösterdi. Varank, "AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin; milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir" ifadelerini kullandı.

Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN İSTİFA ÇAĞRISI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise, sosyal medya hesabından ''Dün 'Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor' diyerek darbecilere selam çakanların bugün görevini üstlenenler bir saniye durmasın, istifa etsin!'' açıklamasını yaptı.

ADALET BAKANI GÜL: IŞIKLARI MİLLET AÇAR, MİLLET KAPATIR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe iması içeren paylaşımına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır" dedi.

BAKANLIK'TAN YANIT GELDİ

Yıldırım'ın paylaşımına dakikalar sonra İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından cevap geldi. Bakanlık binasının fotoğrafına yer verilen paylaşımda "Bizde ışıklar hiç sönmüyor" ifadeleri kullanıldı.

IŞIKLAR YANIYOR'UN ANLAMI NE?

AYM üyesinin bu sözleri Ankara'da bomba etkisi yaratırken gazeteci Gürkan Hacır, "Işıklar yanıyor" söyleminin ne anlama geldiğini açıkladı. Hacır, "Eskiden, özellikle Ankara muhabirleri bunu çok iyi bilir, olağanüstü bir gelişme olduğu zaman 'Genelkurmayın ışıkları yanıyor' cümlesi kullanılırdı. Olağanüstü bir durum var anlamında bir gazetecilik terimi hâline gelmişti" ifadelerini kullandı.

ENGİN YILDIRIM KİMDİR?

1966'da İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Beylerbeyi'nde tamamlamıştır. 1987'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirmiştir.1988 yılında öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla açılan yarışma sınavını kazanarak lisansüstü eğitim için İngiltere'ye gitmiştir. 1989'da Warwick Üniversitesi Warwick Business School'da yüksek lisansını, 1994'te Manchester Üniversitesi Faculty of Economics and Social Studies'de doktorasını tamamlamış; 1994 ile 2010 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2003 ile 2010 yılları arasında aynı Fakültede dekanlık görevinde bulunmuştur.9/4/2010 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından YÖK Genel Kurulunun gösterdiği üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 19/10/2015 tarihinde yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. 25/10/2019 tarihinde bu görevi sona ermiş olup üye olarak görevine devam etmektedir. İngilizce bilen Engin Yıldırım evli ve iki çocuk babasıdır.

Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı

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Son Dakika Güncel Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı - Son Dakika

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