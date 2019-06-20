Darbe planlayıcıları için karar
1 saat önce
Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor.
Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor. 16 sanık 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:30 Kaynak: İHA
(İHA)
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