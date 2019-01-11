Son Dakika Haberleri: Darbe Sanığı Akın Öztürk Ankara Adliyesinde

Darbe Sanığı Akın Öztürk Ankara Adliyesinde

17 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetim kadrosu olan sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden eski orgeneral Akın Öztürk, tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesine getirildi.

Darbe Sanığı Akın Öztürk Ankara Adliyesinde, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetim kadrosu olan sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden eski orgeneral Akın Öztürk, tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesine getirildi.

Genelkurmay çatı davasının sanıklarından Öztürk, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden jandarma nezaretinde Ankara Adliyesine sevk edildi.

Talimat bürosunda kimlik tespiti yapılan Öztürk, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Saylam'a ifade verdi.

Öztürk'ün ifadesinin alınmasının, ABD'den FETÖ soruşturmaları kapsamında gelen heyetin ziyaretiyle ilgili olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:30 Kaynak: AA

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