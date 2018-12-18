Son Dakika Haberleri: Darbe Sanığı Albay, Astlarını Tatbikat Bahanesiyle Kandırmış

Darbe Sanığı Albay, Astlarını Tatbikat Bahanesiyle Kandırmış

4 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Darbe Sanığı Albay, Astlarını Tatbikat Bahanesiyle Kandırmış, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve müştekilerle taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan eski teğmen Eray Çekerek, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada yargılanması devam ederken, dosyasının ayrılıp bu davayla birleştirildiğini söyledi.

Darbe girişiminden bir gün önce, görev yeri olan Özel Kuvvetler Komutanlığına eski albay Murat Korkmaz tarafından çağrıldığını belirten Çekerek, Korkmaz'ın, 15 Temmuz'da tatbikat olacağını belirterek, Muhafız Alayında olmasını emrettiğini söyledi.

Çekerek, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığına gittiğinde eski albay Murat Korkmaz'ın, Özel Kuvvetler personelini topladığını, silah ve çelik yelek dağıttıktan sonra yine Korkmaz'ın sevk ve idaresinde sivil araçlarla Genelkurmaya gittiklerini belirtti.

Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı olduğunun söylenmesi üzerine bölgeye gittiklerini dile getiren Çekerek, karargaha girdikten sonra Korkmaz'ın kendisini nizamiyede görevlendirdiğini beyan etti.

İç Hizmet Kanunu'na göre hareket ettiğini düşündüğünü savunan Çekerek, albay Murat Korkmaz'ın kendisini "tatbikat" bahanesiyle kandırdığını ileri sürdü.

Nizamiyede kaldığı süre boyunca silah kullanmadığını ve kimseye ateş etmediğini iddia eden Çekerek, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:36 Kaynak: AA

Çekerek, Güncel
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