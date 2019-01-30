Darbe Sanığı Eski Subaylar Hakkında Fetö İtirafı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.



Tanık sıfatıyla ifade veren M.Ö, 2009'dan itibaren FETÖ ile irtibatının bulunduğunu, kendisinden sorumlu örgüt üyesinin "Hamdullah" kod isimli kişi olduğunu anlattı.



Hamdullah'ın yönlendirmesiyle yaklaşık 2 yıl sanık eski üsteğmen Sinan Ünal ile aynı evde kaldıklarını beyan eden M.Ö, belirli aralıklarla eve gelen Hamdullah'ın, Ünal ve kendisi ile örgütsel kapsamlı sohbetler yaptığını kaydetti.



Hamdullah'ın, zaman zaman kendisini ankesörlü telefonla aradığını, Ünal'ı da aramış olabileceğini dile getiren M.Ö, hem kendisine hem de Ünal'a, Hamdullah tarafından kod isim verildiğini ancak sanık Ünal'ın kod adını hatırlamadığını ifade etti.



Tanık M.Ö, 2013'te tayininin başka ile çıkmasından sonra, Ünal'ın örgütsel bağı bulunup bulunmadığını bilmediğini söyledi.



FETÖ soruşturması nedeniyle meslekten ihraç edildiğini aktaran Ö.Ö, 2010'da teğmen rütbesiyle mesleğe başladığı dönemde sanık eski üsteğmen Sinan Ünal ile aynı evde örgüt sohbetlerine katıldıklarını beyan etti.



Kendisinin, 2002'den itibaren FETÖ ile bağının bulunduğunu bildiren Ö.Ö, belirli aralıklarla örgüt tarafından ankesörlü telefonla arandığını kaydetti.



Sefa Aygün hakkında iddialar



Tanık F.B, ilkokul döneminde gittiği dershane vasıtasıyla FETÖ yapılanmasıyla tanıştığını, yapıya ilişkin tanıdığı isimlerden birinin de davanın sanıklarından eski üsteğmen Sefa Aygün olduğunu ifade etti.



FETÖ bağlantısı nedeniyle astsubaylık görevinden ihraç edildiğini söyleyen F.B, ilerleyen dönemde Aygün'ün örgütle bağına dair somut bir bilgisinin bulunmadığını söyledi.



Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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