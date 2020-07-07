Darbe sanığı pilottan "uyudum" savunması - Son Dakika

Darbe sanığı pilottan "uyudum" savunması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbe girişimi sırasında Ankara üzerinde önleme uçuşu yaptığı iddia edilen sanık eski pilot üsteğmen Mustafa Konur, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaptı.

Olay tarihinde 141. Filo'da görev yaptığını, 15 Temmuz günü filo komutanının Terörle Mücadele Harekatı (TMH) yapılacağını bildirmesi üzerine mesaide kaldığını belirten Konur, ilerleyen saatlerde operasyona ilişkin brifing toplantısına katıldığını söyledi.

Görev dağılımı yapıldıktan sonra kendisinden istenen akıllı mühimmatla bağlantı yapılmasını sağlayan kripto GPS cihazını bulunduğu yerden aldığını anlatan Konur, bu cihazı filoya bıraktıktan sonra uçuş için hazırlık yapmaya başladığını kaydetti.

Saat 00.00 sıralarında ayrı uçaklarla sanık eski üsteğmen Adem Kırcı ile pist başı yaptıklarını ifade eden Konur, koordinatların verilmesinden sonra Ankara üzerinde uçmaya başladıklarını bildirdi.

Bir zaman sonra yakıtını azaltarak üsse döndüğünü, bu uçuşun darbe faaliyeti kapsamında olmadığını iddia eden Konur, "Kol liderinin talimatıyla hareket ettim. Darbe talimatıyla Ankara'nın üzerinde uçmadım, yakıtımı azaltarak indim. Havada bulunduğum süre boyunca, uçuş yapmamam gerektiği konusunda diğer üslerden uyarı yapılmadı." savunmasını yaptı.

Filoya geldiğinde etrafta silahlı şahıslar gördüğünü, bu esnada darbe söylentilerinin konuşulduğunu aktaran Konur, şöyle devam etti:

"Bu gelişmeler üzerine Akıncı Üssü'nden çıkmak istedim ancak buna izin verilmedi. Bir zaman sonra yorulduğum için gidip uyudum. Uyandıktan sonra yeni görev verilmemesi için filodan uzak olan spor salonuna gidip tabiri caizse saklandım. En kıdemsiz kadro pilotuydum. Kimseden hesap soracak konumda değildim. Darbe girişiminden sonra filodan ayrılıp orduevine gittim. Gözaltına alındığım 27 Temmuz'a kadar görevimin başındaydım."

FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat sağladığına ilişki dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Konur, örgüt üyesi olduğuna ilişkin tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Yaklaşık 4 yıldır tutuklu bulunduğunu belirten Konur, beraatini talep etti.

Sanık avukatının da savunmasının ardından, yarın devam edilmek üzere duruşmaya ara verildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 19:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Darbe sanığı pilottan 'uyudum' savunması - Son Dakika
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