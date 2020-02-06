Darbe sanığından "odada uyuyakaldım" savunması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Darbe sanığından 'odada uyuyakaldım' savunması - Son Dakika

Darbe sanığından "odada uyuyakaldım" savunması

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahındaki eylemlere ilişkin 243 sanıklı davaya, esas hakkındaki savunmaların alınmasıyla devam edildi.

Darbe sanığından

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahındaki eylemlere ilişkin 243 sanıklı davaya, esas hakkındaki savunmaların alınmasıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda yapılan duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Darbe girişimi gecesi nöbetçi olmamasına rağmen Jandarma Genel Komutanlığı'na geldiği ve müşteki Tuğgeneral Veli Turan'ı derdest eden darbecilerle birlikte hareket ettiği tespit edilen eski kurmay yarbay Halil İbrahim Yıldırım esasa ilişkin savunma yaptı.

Olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığında şube müdürü olarak görev yaptığını anlatan Yıldırım, saat 19.30 gibi mesaiyi terkettiğini, evine giderken internette "Genelkurmay'a terör saldırısı" başlıklı bazı haberler gördüğünü ve bunun üzerine görev yerine döndüğünü öne sürdü.

Terörle mücadele saikiyle karargaha gittiğini iddia eden Yıldırım, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını televizyondan izlediğini, bir süre sonra silah sesleri duyduğunu, dışarıdan patlama sesleri gelmesi üzerine binadan çıkarak iç bahçeye geçtiğini söyledi.

Gece boyunca yaşananları anlamak için çaba sarfettiğini iddia eden Yıldırım, "İstihbarat Değerlendirme Merkezine geçtim. Kimse yoktu. Gelişmeleri televizyondan takip ediyordum. Jandarma Harekat Başkanı Arif Çetin'in açıklamalarını televizyondan dinledim. Yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle odada uyuyakaldım." diye konuştu.

Yıldırım, sabah saatlerine doğdu uyandıktan sonra odasına geçtiğini, yoğun silah ve çatışma sesleri duyduğunu ve hemen kafeteryaya inip orada da polis ekiplerine sığındığını söyledi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Yıldırım, FETÖ üyesi olmadığını, 15 Temmuz'da darbe girişimine katkı sunacak bir eylemde bulunmadığını ileri sürdü.

Yıldırım, ByLock, operasyonel hat, telsiz kayıtları ve güvenlik kamera görüntülerinin delil olmayacağını savunarak, hakkındaki bu delilleri uluslararası kuruluşların incelemesini talep etti.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van'da yaşanan çığ faciasında 2 günde 39 kişi hayatını kaybetti
Çığda şehit olan asker, ağabeyine "Operasyona gidiyoruz" demiş Rejim güçleri, TSK gözlem noktasının bulunduğu Serakib ilçesini ele geçirdi Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden doktorun öldüğü iddiası yalanlandı

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 02:22:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Darbe sanığından "odada uyuyakaldım" savunması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]