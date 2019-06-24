Son Dakika Haberleri: Darbe suçlamasıyla yargılanan polislere ağırlaştırılmış müebbet istemi
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Darbe suçlamasıyla yargılanan polislere ağırlaştırılmış müebbet istemi

33 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, darbecilere direnilmemesi talimatı verdiği öne sürülen eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Vekili Hakan Liman ile darbecilere direnmek isteyen polislere silah dağıtmadığı iddia...

Darbe suçlamasıyla yargılanan polislere ağırlaştırılmış müebbet istemi, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, darbecilere direnilmemesi talimatı verdiği öne sürülen eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Vekili Hakan Liman ile darbecilere direnmek isteyen polislere silah dağıtmadığı iddia edilen eski polis memuru Mehmet Bayburtlu'nun, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmaları istendi.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Liman ve Bayburtlu ile sanıkların avukatları katıldı.
Duruşmada mahkeme heyeti, EGM Kriminal Dairede çalışan 2 kişiyi tanık olarak dinledi. Her iki tanık da Liman'ın darbecilere direnilmemesi yönünde bir talimatının olmadığını ifade etti.
Tanıkların dinlenmesinin ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, esas hakkındaki mütalaasını açıklayacağını bildirdi.
Sanık Liman'ın 15 Temmuz akşamı, "FETÖ'cü darbeci askerlerin kurumu ele geçirmek istemesi halinde silahlı direniş gösterilmemesi" yönünde talimat verdiğini, sanık Bayburtlu'nun ise darbecilere direnmek isteyen emniyet görevlilerine silah ve mühimmat dağıtımı yapmadığını dile getiren Savcı Manga, mevcut delil durumu gereği sanıklar Liman ve Bayburtlu'nun "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.
Mütalaanın ardından söz verilen sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlayabilmeleri için kendilerine süre verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, süre talebinin kabulüne karar vererek duruşmayı erteledi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:50 Kaynak: AA
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