Darbe yapmakla suçlanan Tunus Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama: 460 iş insanı kamunun 4.8 milyar dolarını çaldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da aldığı ve 'darbe' olarak nitelendirilen kararlarına dair açıklamalarda bulundu. Said, bugün televizyonda yayınlanan açıklamasında, 4.8 milyar dolarlık kamu parasının yağmalandığını duyurdu.

YAĞMAYA 460 İŞ İNSANI KARIŞTI

Reuters'ın aktardığına göre, yağmada 460 iş insanının dahli olduğunu belirten Said, yağmaya karışanlarla ceza kabilinden bir uzlaşıya gideceklerini vurguladı. Said, kamu parasının yağmalanmasında yer alan iş insanlarına, ülkenin çeşitli bölgelerinde kalkınma projeleri gerçekleştirme çağrısında bulundu.

YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER

Öte yandan Tunus Cumhurbaşkanı, yolsuzluklara ilişkin dosya ve dökümanları ortadan kaldırmaya çalışanların yargı önüne çıkarılacağını da sözlerine ekledi.

25 Temmuz'da Tunus Cumhurbaşkanı Said; Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu. En-Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.