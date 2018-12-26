Son Dakika Haberleri: Darbe Yiyen Uyuşturucu Tacirleri, Duvara "Torbacı Kalmadı" Yazdı

Darbe Yiyen Uyuşturucu Tacirleri, Duvara "Torbacı Kalmadı" Yazdı

9 dakika önce

Darbe yiyen uyuşturucu tacirleri, duvara "torbacı kalmadı" yazdı Adana'da 1 yılda yaklaşık 900 uyuşturucu taciri tutuklanınca daha önce "100 metre ileride gece çalışacak torbacı aranıyor" duvar yazısı yazan torbacılar, aynı mahallede bu kez "torbacı kalmadı" diye yazdıADANA - Adana'da 1...

Darbe yiyen uyuşturucu tacirleri, duvara "torbacı kalmadı" yazdı
Adana'da 1 yılda yaklaşık 900 uyuşturucu taciri tutuklanınca daha önce "100 metre ileride gece çalışacak torbacı aranıyor" duvar yazısı yazan torbacılar, aynı mahallede bu kez "torbacı kalmadı" diye yazdı

ADANA - Adana'da 1 yılda yaklaşık 900 uyuşturucu taciri tutuklanınca, daha önce "100 metre ileride gece çalışacak torbacı aranıyor" duvar yazısı yazan torbacılar aynı mahallede bu kez "torbacı kalmadı" diye yazdı.
Bölücü terör örgütü PKK'nın finans kaynakları arasında olan uyuşturucuya karşı ülke genelinde olduğu gibi Adana'da da Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından açılan savaş olumlu etkilerini gösteriyor. Adana'da bu yıl 3 bine yakın yapılan operasyonda 4 bin 500 kişiye yakın gözaltına alınan zehir tacirinden 900'ü tutuklanıp 1,5 tona yakın uyuşturucu, 3 milyon civarında uyuşturucu hap ele geçirilince, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları sokaklardan temizlendi.
Yapılan operasyonlar sayesinde sokakta uyuşturucu satacak eleman bulamayan torbacıların Seyhan ilçesi, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evin duvarına "torbacı kalmadı" diye yazması dikkat çekti. Uyuşturucu satışı yapan zehir tacirleri tarafından 2 yıl önce de 2063 sokakta bulunan bir duvara "100 metre ileride gece çalışacak torbacı aranıyor" yazarak ilan vermişlerdi. Şimdi ise bu yazının yazıldığı sokağın biraz gerisine "Torbacı kalmadı" diye yazarak itiraf etmeleri vatandaşı mutlu ediyor.
Bu durum İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının ve bağlı kuruluşların bütçe sunumu sırasında "Bir tane okulun etrafında uyuşturucu satıcısı görün, istifa etmeyen Süleyman Soylu namerttir ve alçaktır" sözlerini de kanıtlar nitelikte.
Mahallede oturan vatandaşlar da daha önceki yıllarda sokakta sürekli uyuşturucu satıldığını ancak yapılan baskınlar sonunda artık kimsenin uyuşturucu satamadığını belirterek, "Devletimize ve polisimize teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde artık mahallemiz temizlendi. Burada duvara da yazı yazarak torbacı arıyorlar ama artık mahallemizde torbacı yok" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:50 Kaynak: İHA

Adana, Genel
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