Darbeci 44 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
1 saat önce
15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarındaki faaliyetlere ilişkin davada, 44 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarındaki faaliyetlere ilişkin davada, 44 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:32
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