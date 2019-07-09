Son Dakika Haberleri: Darbeci 44 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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Darbeci 44 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

1 saat önce

15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarındaki faaliyetlere ilişkin davada, 44 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Darbeci 44 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi, System.String[]
Ekonomi
15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarındaki faaliyetlere ilişkin davada, 44 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:32 
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