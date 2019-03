Darbeci Albayın Alaycı Üslupla İnkarı

ENES CAN/ MUSTAFA HATİPOĞLU - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türk Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs edilmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski albay Nurullah Zeki Atmaca, hakkındaki suçlamaları alaylı ifadelerle reddederek, örgütün "Ne olursa olsun, inkar et" stratejisini seçenlerden oldu.Hain darbe girişiminin ardından bağımsız mahkemeler önünde hesap sorulan FETÖ üyeleri, yargılama aşamasında örgütün yönlendirmesiyle inkar taktiği uyguluyor. Cezaevine girdikten sonra örgüt talimatı çerçevesinde inkar yolunu seçen sanıkların savunmalarında öne sürdükleri tezler, delillerle çöktü.Örgütün "inkar et" stratejisine, darbe girişimi gecesi Mahmutbey Gişelerinin kapatılmasına teşebbüs eden, eski 1. Ordu MEBS Alayı Komutanlıgˆı Alay Komutanı Albay Nurullah Zeki Atmaca da katıldı.Atmaca, darbe girişimi sırasında Gayrettepe 'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs ettikleri sırada polis tarafından gözaltına alınan ve darbeciler tarafından hazırlanan "sözde sıkıyönetim" listesinde, "Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı (MİT'te görevlendirilmek üzere)" olarak görevlendirildi.Darbeci Atmaca, savcılıktaki ifadesinde "15 Temmuz'dan önce Eyu¨p Gu¨rler ile arasında I·stanbul'da toplumsal olaylar meydana gelebilecegˆi, toplumsal olaylar olabilecegˆi s¸eklinde bir konus¸ma gec¸tigˆini, Eyu¨p Gu¨rler'in kendisine s¸ayet bo¨yle bir s¸ey yas¸anırsa alayın bas¸ında hazır bulunması gerektigˆini so¨yledigˆini, olay gu¨nu¨ 23.00 civarlarında televizyondan bir hareketlenme oldugˆuna dair haberler go¨rdu¨gˆu¨nu¨, bunun u¨zerine evinden c¸ıkarak makam arabasıyla Alay Komutanlıgˆına gittigˆini, daha sonra telefonda WhatsApp grubuna dahil edildigˆini go¨rdu¨gˆu¨nu¨, bu grup olus¸turulduktan sonra darbe yapıldıgˆını anladıgˆını, bu nedenle bir heyecana kapıldıgˆını, her maceracı subayın go¨nlu¨ndeki gibi general olacagˆı du¨s¸u¨ncesine kapıldıgˆını, Fetullahçı Tero¨r Örgu¨tu¨'nu¨n olacagˆını du¨s¸u¨nmedigˆini, bu du¨s¸u¨nce ve duygularla WhatsApp grubuna s¸irin go¨zu¨kmek ic¸in bir s¸eyler yazdıgˆını ancak ne yazdıgˆını s¸u anda hatırlamadıgˆını." iddia edip, "maceracı" ifadesiyle suçlamaları alaya aldı.WhatsApp yalanıDarbe davalarından yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Murat Yanık 'ın ise sanık Atmaca hakkında "Nurullah Zeki Atmaca'nın 15 Temmuz darbe giris¸iminde irtibat kurdugˆu s¸ahıslar olup, go¨ru¨s¸me ic¸eriklerinin darbe giris¸imi faaliyetleriyle ilgili oldugˆunu" beyan etmesi, darbeci albayın savunmasını çürüttü.Ana darbe davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski 1.Ordu Komutanlıgˆı Kurmay Bas¸kanı Eyyu¨p Gu¨rler ile darbe giris¸iminden o¨nce go¨ru¨s¸tu¨gˆu¨ tespit edilen Atmaca, bu görüşmenin "toplumsal olaylar" amacıyla olduğunu iddia ederek, FETÖ'nün "Ne olursa olsun, inkar et" stratejisini izledi.Darbeci albay savunmasında, "Televizyonda Cumhurbas¸kanı ac¸ıklama yapmaya başladığında vatan hainlerinin niyetini anladıgˆını, bu nedenle vatan hainlerine kars¸ı go¨rev almak ic¸in alayından c¸ıktıgˆını" iddia etse de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptıktan yaklaşık 1 saat sonra, saat 01.03'te WhatsApp grubundan "C¸amlıca'daki antenlere mu¨dahale edilmeli, acilen." yazdığı ortaya çıktı.Teslim olduk iddiasıTürk Telekom'a doğru yola çıktıklarını, C¸agˆlayan'a yaklas¸tıklarında polislerin kendilerini durdurdugˆunu, kendi irade ve istekleriyle teslim olduklarını iddia eden darbeci Atmaca'nın yalanı, polis tutanakları sayesinde çürütüldü.Darbeci Albay ve ekibindeki askerlerin, emniyet gu¨c¸leri tarafından durduruldugˆu ve teslim olmalarına ilişkin uyarılara rağmen darbeci Atmaca'nın teslim olmayacaklarını ve kendilerinin Gayrettepe'deki Tu¨rk Telekom binasını koruma maksatlı go¨reve c¸ıktıklarını iddia etmesi üzerine, polislerin gelen talimatla bu kişileri, silahlarıyla gözaltına aldıkları tutanaklara yansıdı.Mahkemedeki ifadesinde inkarı sürdürdüDarbeci albay Atmaca, mahkemede verdiği ifadesinde ise, "Ben askeri kalkışmanın emir komuta zinciri içinde yapıldığını düşünüyorum. Bu nedenle birliğimdeki mobil emniyet timini hazır bulundurdum. İstanbul 'da terör eylemi beklentisi olduğunu komutanım Eyyüp Gürler söyledi. Türk Telekom'a asker sevk ettim, doğru ancak oranın güvenliğini sağlamak düşüncesiyle hareket ettim." diyerek inkarını sürdürdü.Darbeci albay mahkemede, " Çamlıca 'daki antenlere acil müdahale edilmeli.", " Küçükçekmece 'de olumsuz bir durum var mı? Tim hazır bekletiliyor." şeklindeki WhatsApp mesajlarının sorulması üzerine verdiği, "Orası önemsiz yerler." yanıtıyla da alaycı üslubunu sürdürdü.Mahkemedeki savunmasında, anayasal düzeni değiştirmek gibi bir amacının olmadığını ve Gayrettepe'deki Türk Telekoma, binanın güvenliğini sağlamak amacıyla gittiğini öne sürmesi üzerine mahkeme başkanının "O mesaj grubunda eğer ki darbe girişimi başarılı olsaydı senin Milli İstihbarat Teşkilatından sorumlu olacağın yazıyor. Ne diyorsun buna?" sorusunu Atmaca, "Efendim, onu yazana sormak lazım. Benim bilgim yok." şeklinde yanıtlayarak inkarı seçti.Mahkeme başkanının, "Sen muhabere birliği komutanısın. Gittiğin yer Türk Telekom ve sen 'Antenlere acil müdahale edilmeli.' diye mesaj atıyorsun. Başbakan konuşmuş, Cumhurbaşkanı konuşmuş. Bunlar tesadüf mü?" şeklindeki sorusu üzerine Atmaca, "Tesadüf efendim. Daha sonra çark ettim ve gruptan çıktım." cevabını vererek, "tesadüf" yalanına sığındı.İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6'sı tutuklu 13 askerin yargılandığı davada tutuklu sanık eski Albay Nurullah Zeki Atmaca'yı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.