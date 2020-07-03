Darbeci binbaşı FETÖ'nün sivil imamıyla görüşmek için "operasyonel hat" kullanmış - Son Dakika

Darbeci binbaşı FETÖ'nün sivil imamıyla görüşmek için "operasyonel hat" kullanmış

Şırnak'ta FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili Adana'da görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürü binbaşı Hasan Bilgin'in örgüt tarafından verilen ve başkaları adına kayıtlı, "patates hat" olarak...

Şırnak'ta FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili Adana'da görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürü binbaşı Hasan Bilgin'in örgüt tarafından verilen ve başkaları adına kayıtlı, "patates hat" olarak bilinen "operasyonel hat" kullandığı bildirildi.

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"Cebir ve şiddet kullanarak anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen tutuklu Bilgin hakkında yazılan 37 sayfalık gerekçeli kararda FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı gibi ayrıntılara yer verildi.

Darbe girişimi ve FETÖ/PDY ilişkisinin detaylı şekilde anlatıldığı kararda sanıkla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Gerekçeli kararda, eski binbaşı Bilgin'in örgütsel bağı kuvvetlendirmek, korumak ve sırların deşifre olmasını engellemek amacıyla FETÖ'nün "öğretmen" statüsündeki sivil imamıyla "operasyonel hat" üzerinden haberleştiği belirtildi.

Sanığın, örgütün askeri mahrem yapılanmasında jandarma personeli subaylardan sorumlu "öğretmen" statüsündeki örgüt imamı E.Ç. ve Y.D. adına kayıtlı telefon hattıyla irtibat kurduğu anlatılan kararda, Bilgin'in FETÖ/PDY'nin "operasyonel hat" kullanmak suretiyle oluşturulan hücresel haberleşme ağında yer aldığının teknik verilerle belirlendiği bildirildi.

Kararda Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan GSM hatlarına ait HTS inceleme raporuna göre Y.D. adına kayıtlı "operasyonel hat" ile sanık Hasan Bilgin'in 2011 yılından itibaren örgütsel iletişime başladığı, günlük hayatta kullandığı GSM hattı ile Y.D. adına kayıtlı "operasyonel hat"tın ortak noktalardan baz istasyonu sinyali verdiği ifade edildi.

Ayrıca, sivil imam E.Ç'nin, kamuoyunda "MİT tırları soruşturması" olarak bilinen dosyada "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 5 yıl, bu bilgileri açıklama suçundan 6 yıl 8 ay, FETÖ üyeliğinden de 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan eski jandarma istihbarat yüzbaşı H.G'den de sorumlu olduğu bilgisi de kararda yer aldı.

"Kullanmadım" dediği ByLock telefonunda tespit edildi

Gerekçeli kararda ByLock ile ilgili tespitlerin hukuki ve delil niteliğinde olduğu, örgütün gizli haberleşme programını kullanmanın FETÖ/PDY üyeliği için yeterli delil görüldüğü belirtildi.

Sanık Hasan Bilgin'in yargılama safhasında inkar edip "Kullanmadım" demesine karşın FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock'u kendi adına kayıtlı GSM hattı üzerinden 14 Ekim 2014 tarihinden itibaren kullandığının tespit edildiği bildirildi.

Adana'da görülen Şırnak'taki darbe girişimi davasında Eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürü binbaşı Hasan Bilgin'in, "cebir ve şiddet kullanarak anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasına hükmedilmişti.

Sanık, yargılama aşamasındaki beyanlarında gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve "operasyonel hat" üzerinden görüşmeler yapmadığını savunmuş, "Ben 13 Temmuz'da tüm teçhizatımı tayinim nedeniyle askeri birliğe teslim ettim. Darbe girişiminden haberim yoktur. Ayrıca, MİT tırlarının Adana ve Hatay'da durdurulması olayıyla da bir bağlantım yoktur. 'Operasyonel hat' ve ByLock programını kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Darbeci binbaşı FETÖ'nün sivil imamıyla görüşmek için 'operasyonel hat' kullanmış - Son Dakika

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