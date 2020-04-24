Darbeci General Hafter'den Trablus'a roketli saldırı: 3 ölü - Son Dakika

Darbeci General Hafter'e bağlı milislerin Ocak ayından bu yana Trablus'ta gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda yüzlerce sivil hayatını kaybederken, yüzlercesi ise yaralandı.

Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı milisler Ramazan ayının ilk gününde başkent Trablus'a roketli saldırı düzenlerken, yapılan saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UHM) Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, saldırı hakkında yaptığı açıklamada Darbeci General Hafter'e bağlı milislerin Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Ayn Zara bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine roketli saldırı gerçekleştirdiğini aktarırken, 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı

Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı