Darbeci General Hafter'e bağlı milisler Trablus'ta hastane bombaladı - Son Dakika

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Darbeci General Hafter'e bağlı milisler Trablus'ta hastane bombaladı
6 saat önce
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler Trablus'un güneyinde bulunan Al-Safwa Hastanesini bombaladı.
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler Trablus'un güneyinde bulunan Al-Safwa Hastanesini bombaladı.
Ulusal Mutabakat Hükümetine (UHM) bağlı Barış Fırtınası Operasyonu Medya Merkezi tarafından yapılan açıklamada, darbeci General Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyinde bulunan Al-Safwa Hastanesi'ni bombaladı saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Merkez, bombalı saldırıda ölü ve yaralı olmadığını bildirirken, yardıma koşan sağlık çalışanları hastanenin ağır hasar aldığını ifade etti.
Darbeci General Hafter, geçtiğimiz cumartesi korona virüsle mücadele kapsamında ateşkes yapmayı kabule etmişti. - TRABLUS
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:08 Kaynak: İHA
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