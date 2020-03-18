Darbeci generali

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yargılanan tutuksuz sanık, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan'ı İzmir'den Eskişehir'e darbeyi önleyebileceğini düşünerek götürdüğünü söyledi.



İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davadan dosyaları ayrılan 3'ü tutuklu 145 sanığın yargılanmasına devam edildi. İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.



Mahkeme Başkanı, tutuksuz sanıklardan Mehmet Ali B.'ye darbe girişimi gecesi uçuş yasağına olmasına rağmen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan'ı neden Eskişehir'e götürdüğünü ve ardışık aramaları sordu. Sanık Mehmet Ali B. ise FETÖ'den sabit hattan aranmadığını ve örgüt mensubu kimseyle iletişiminin olmadığını öne sürdü.



Duruşma savcısının o gece kendisiyle irtibat kurmaya çalışan kule ve radar görevlilerine cevap vermemesini sorması üzerine sanık, Demirarslan'ın darbe karşıtı olduğunun kendisine söylendiğini ileri sürerek, "Eskişehir'e gideceğini söyledi. Ben de değerlendirdim ve o sırada havadaki uçakları indirebileceğini, darbeyi önleyebileceğini düşünerek görevimi yaptım. Bana uçuş yasağı olduğu söylenmedi" dedi.



Duruşma savcısının görev emrini yazılı alıp almadığını sorması üzerine sanık Mehmet Ali B. sözlü emri de yapmak zorunda olduğunu, kendi bulunduğu üste kulede kimse olmadığı söylendiği için Çiğli ile irtibat kurduğunu, örgüt mensubu olmadığını savundu.



Tutuksuz sanıklardan İsmail F. de örgütle bir bağlantısının olmadığını savundu.



Tutuklu sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek korona virüsü tedbirleri kapsamında tahliye talebinde bulundu. İddia makamı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - İZMİR