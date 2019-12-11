Darbeci generallerin "imamı"na hapis istemi - Son Dakika
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Darbeci generallerin "imamı"na hapis istemi

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasında yer aldığı ve darbeci generallerin sözde "imam"ı olduğu iddia edilen Mehmet Topdemir hakkında "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Darbeci generallerin

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasında yer aldığı ve darbeci generallerin sözde "imam"ı olduğu iddia edilen Mehmet Topdemir hakkında "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Topdemir ve yakınları katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından karşı beyanda bulunması için sanık Topdemir'e söz verdi.

Örgütsel iletişimi sağlamak için kullandıkları GSM hattı ile darbe girişiminde yer alan sanıklarla irtibata geçmekle suçlandığını hatırlatan Topdemir, HTS kayıtları üzerinden bu iddiaya cevap vermek için bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti.

Topdemir, söz konusunu GSM hattını kullanmadığını, bilirkişi raporunun gelmesi halinde bunu ispat edebileceğini iddia etti.

Sanık beyanının ardından esasa ilişkin mütalaasını sunması için savcıya söz verildi.

Savcı, sanık Topdemir'in Gençlik ve Spor Bakanlığında uzman yardımcısı olarak görev yaptığı sırada FETÖ irtibatı nedeniyle ihraç edildiğini, örgütün kapatılan finans kurumu Bank Asya'ya talimatla para yatırdığını aktardı.

Topdemir'in, darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan darbeci timi yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile İstanbul ana darbe davasında 88 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tümgeneral Fethi Alpay'ın "mahrem imamı" olduğuna dikkat çeken savcı, sanığın Sönmezateş ile 192 kez, Alpay ile de 4 kez telefon irtibatının tespit edildiğini kaydetti.

Sanık hakkında "örgüt yöneticiliğinden" iddianame hazırladığını ancak eylemlerinin "silahlı terör örgütüne üyelik" kapsamında değerlendirilebileceğini aktaran savcı, bu kapsamda Topdemir'in 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırmasını talep etti.

Ayrıca sanığın FETÖ tarafından çalınan KPSS sorularıyla memuriyete atandığını belirten savcı, bu nedenle Topdemir'in, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve görevde bulunduğu süre boyunca aldığı maaşın iki katı kadar adli para cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme, sanık Topdemir'in esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:42 Kaynak: AA
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