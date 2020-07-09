Darbeci generallerin "mahrem imamı"na 10 yıl hapis cezası - Son Dakika

Darbeci generallerin "mahrem imamı"na 10 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini planlayan ve yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ve eski Hava Harp Okulu Komutanı tümgeneral Fethi Alpay'ın "mahrem imamı" olduğu ileri sürülen eski Gençlik ve...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini planlayan ve yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ve eski Hava Harp Okulu Komutanı tümgeneral Fethi Alpay'ın "mahrem imamı" olduğu ileri sürülen eski Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanı Mehmet Topdemir, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Topdemir, tutuklu bulunduğu Keskin Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken avukatı mahkemede hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Şuayıp Arslan, dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, önceki celsede bildirmiş olduğu mütalaayı tekrarladığını belirterek, sanığın FETÖ üyeliğinden cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunan Topdemir, suçsuz olduğunu FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını öne sürerek beraatını talep etti.

Sanık avukatının beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verdiği Topdemir'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Generallerin "mahrem imam"lığını yapmıştı

Topdemir'in "mahrem imam"lığını yaptığı isimlerden Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli eski tuğgeneral Sönmezateş'in, darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele yönelik saldırıyı yönettiği belirlenmişti.

Sönmezateş, Muğla'daki suikast girişimi davasında, "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

"Genelkurmay çatı" davasında ise Sönmezateş, 137 kişiye yönelik "kasten öldürmek" suçundan 137 defa ağırlaştırılmış müebbet, 27 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 432 yıl, 12 defa "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan da 108 yıl hapse mahkum edilmişti.

Topdemir, darbe gecesi yayınlanan atama listesinde "İstanbul Valisi" olarak görevlendirilen eski Hava Harp Okulu Komutanı tümgeneral Fethi Alpay'ın da "mahrem imamı" olduğu tespit edilmişti. Alpay, İstanbul'da görülen ana darbe davasında 88 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Darbeci generallerin 'mahrem imamı'na 10 yıl hapis cezası - Son Dakika

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