Darbeci generallerin 'mahrem imamına' 10 yıl hapis cezası - Son Dakika

Darbeci generallerin 'mahrem imamına' 10 yıl hapis cezası
FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eylemleri organize eden eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in de aralarında bulunduğu bazı yüksek rütbeli askerlerin mahrem imamı olduğu iddia edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı Mehmet...
FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eylemleri organize eden eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in de aralarında bulunduğu bazı yüksek rütbeli askerlerin mahrem imamı olduğu iddia edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı Mehmet Topdemir, örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Topdemir, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, önceki celse verilen esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıktan savunmasını sordu. Sanık Topdemir, örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti. Sanık avukatının beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Topdemir'e 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın kararla birlikte tutukluluk halinin devamına da hükmetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:19 Kaynak: DHA
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