Darbeci Hafter heyetinden Esed rejimine üst düzey ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Darbeci Hafter heyetinden Esed rejimine üst düzey ziyaret - Son Dakika

Darbeci Hafter heyetinden Esed rejimine üst düzey ziyaret

6 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter tarafından oluşturulan Geçici Hükümet'ten üst düzey bir heyet, Suriye'yi ziyaret ederek Esed rejimi yetkilileriyle görüştü.

Darbeci Hafter heyetinden Esed rejimine üst düzey ziyaret, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter tarafından oluşturulan Geçici Hükümet'ten üst düzey bir heyet, Suriye'yi ziyaret ederek Esed rejimi yetkilileriyle görüştü.

Libya Bingazi merkezli Marsad internet gazetesinin haberine göre, dün akşam başkent Şam'a giden Libya heyetinde Hafter Hükümeti Başbakanı Yardımcısı Abdurrahman el-Ahiraş, Dışişleri ve Uluslararası Yardımlaşma Bakanı Abdulhadi el-Huveyc, Savunma Bakanı Yunus Ferhan ve İstihbarat Şefi Mustafa el-Mukaran yer aldı.

Siyasi, güvenlik ve bilgi paylaşımı gibi konuların koordinasyonun değerlendirileceği ziyarette " Türkiye'nin operasyonları" meselesinin de görüşüleceği bildirildi.

Libya heyetini, Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdat karşıladı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:44 Kaynak: AA
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