Darbeci Hafter'in sivil yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın ve EYP'ler temizleniyor - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, darbeci Halife Hafter'in Libya'da sivil yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın ve EYP'leri temizleme çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, darbeci Halife Hafter'in sivil yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın ve EYP'leri temizleme çalışmalarına devam edildiği belirtilerek, "Bölgede bulunan TSK'nın Kara, Deniz ve Hava Komutanlıklarına bağlı METİ (Mayın ve EYP Tespit ve İmha), PMKİ (Patlayıcı Madde Keşif ve İmha), MAKÖ (Mayın Arama Köpeği), EOD (Mühimmat İmha) ve SAS (Sualtı Savunma) Timlerinin Kullanım Usul ve Kabiliyetleri Eğitimi programı düzenlendi" denildi. - ANKARA