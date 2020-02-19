Darbeci Hafter'in Trablus Limanı'na saldırısına sert tepki - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılarıları "güçlü bir şekilde" kınadığını bildirdi.

UNSMIL, BM nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nin, Hafter'e bağlı milislerin dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5+5 formatında planlanan askeri komite toplantısına katılımını askıya alması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 5+5 formatındaki toplantıların yeniden başlaması dileğinde bulunulurken, darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun dün Trablus Limanı'na yaptığı saldırıya sert tepki gösterildi.

Saldırının bir dizi zaiyatla sonuçlandığı ve sıvılaştırılmış gaz taşıyan geminin vurulmasının gerçek bir felakete yol açabileceğine işaret edilen açıklamada, "Trablus Limanı'nın dün Libya Ulusal Ordusu tarafından bombalanmasını güçlü bir şekilde ve yeniden kınadığımızı ifade etmek istiyoruz." değerlendirilmesinde bulunuldu.

UNSMIL, açıklamada, özellikle çatışma bölgelerinde gerilimin ve kışkırtıcı eylemlerin sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Libya'da krizin sona erdirilmesi için tüm tarafları diyaloğa başlaması çağrısında bulundu.

Öte yandan, UNSMIL Sözcüsü Jean El Alam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "UHM delegasyonunun (5+5 formatındaki askeri komite) toplantılarına katılımlarını askıya aldığını teyit ediyorum." dedi.

El Alam, Cenevre'deki görüşmelerin akibetine ilişkin ise bir yorumda bulunmadı.

UMH askeri komite toplantılarına katılımını askıya almıştı

UMH Başkanlık Konseyi'nden dün yapılan açıklamada, saldırganlara (Hafter milisleri) ve işledikleri ihlallere karşı kararlı bir tavır alınıncaya kadar Cenevre'de yürütülen askeri komite toplantılarına katılımın askıya alındığı bildirilmişti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 3 Şubat'ta başlayan ve 5 üyesinin UMH, diğer 5 üyesinin de Halife Hafter'e bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusu tarafından belirlendiği 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ilk turu 8 Şubat'ta sona ermişti.

Hafter'e bağlı milislerin dün Trablus Limanı'na düzenlediği 2 ayrı roketli saldırıda 3 sivil yaşamını yitirmiş, 5'i yaralanmıştı.