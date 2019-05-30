Darbeci helikopter pilotlarının da yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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Hakim, şikayetçi olduğu davaya bakıp kendisini duruşmaya davet etti