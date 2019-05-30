Darbeci helikopter pilotlarının da yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında 56 sanığa...
17 dakika önce
Darbeci helikopter pilotlarının da yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Darbeci helikopter pilotlarının da yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:44 Kaynak: AA
Altın güne düşüşle başladı! İşte güncel fiyatlar
Hakim, şikayetçi olduğu davaya bakıp kendisini duruşmaya davet etti
Kendi traktörüyle sahili temizleyen muhtar vatandaşların gönlünü fethetti
Mağaraya sıkıştırılan teröristler böyle teslim oldu