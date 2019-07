Darbeci helikoptere ateş açan kahraman o anları anlattı

15 Temmuz hain darbe girişiminde Kağıthane 'de polisin silahını alarak darbecilerin kontrolündeki alçak uçuş yapan helikoptere ateş açan Bekir Mutlu, 3 yıl sonra o anları anlattı. Mutlu, "Gerçekten o gün çok kötüydü, büyük sıkıntılar yaşadık. O gün yüreğimizdeki imanlar belli oldu. Şehit olmayı çok istedik, meydanlara şehit olalım diye çıktık" dedi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler ve Asayiş Büro Amirliğinin bulunduğu binan çatısı, F-16 uçağının alçak uçuş yaptığı esnada "sonik" patlama nedeniyle çökmüştü. Darbeci askerlerin havadan ve karadan halka ateş açtığı o anlarda, orada olan iş adamı Bekir Mutlu, bir polis memurunun silahını alarak helikopterlere ateş açmıştı. Kahramanca darbeci helikopterlere karşı koyan Mutlu, 3. yıl dönümünde o anları anlattı. 15 Temmuz gecesinin gerçekten bir acı olduğunu ifade eden Mutlu, bir cehennemi yaşadıklarını belirtti. Bekir Mutlu, "Televizyonda darbe bildirisi okunurken, köprüyü kapattıklarını öğrendik. O esnada polis arkadaşımı aradım. O da bana, 'darbe yapıyorlarmış, bizim buraya gelin' dedi. Düşünmeden 20 kişi biden atlayıp gittik. Çoğu arkadaşıma da siz köprüye gidin, büyük sıkıntı varmış dedim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimat verdiğini her yeri bastıklarını da öğrendik. Her yerden bizi aradılar ancak biz burayı terk edemedik. Biraz durduktan sonra bir anda patır patır sesler geldi. Uçak tepemizde dolaşınca bir anda binanın çatısı çöktü ve camları kırıldı. Çok felaketti, o anda çıkıp helikoptere doğru ateş ettim. Anlatırken o anı yaşıyormuş gibi hatırlıyorum. Bu ülkenin ekmeğini yiyip de, ihanet eden vatan hainlerine yazıklar olsun" dedi."O GÜN YÜREĞİMİZDE İMANLAR BELLİ OLDU, GÖĞSÜMÜZÜ GERDİK" Mutlu, "Burada savaş varken, ülke ve vatan meselesi varken o gece bakkallara, manavlara koşan ve ATM'lerden para çekenlere yazıklar olsun. Gerçekten o gün çok kötüydü, biz 3 gün 3 gece evimize gitmedik ve orada bekledik. Orada çok büyük sıkıntılar yaşadık. F-16'lar başımızdan geçtiği zaman milletin yerlerde süründüğünü, araçların altlarına girdiğini gördüm. İşte o gün yüreğimizde imanlar belli oldu. Göğsümüzü gerdik, biz öyle vatan sevdalısıyız. Biz ülkemizin sevdalısıyız. Devlet Bahçeli 'nin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın değerini bilsinler. Bizim için ülke için mücadele veriyorlar. Arkasından da vatan hainleri içimize girmiş yıkmaya çalışıyor ama hiçbir zaman yıkamayacaklar. Çünkü Allah bu ülkeyle, Müslümanlarla beraberdir. Allah'ın izniyle bizi kimse yıkamaz" şeklinde konuştu."MEYDANLARA ŞEHİT OLMAK İÇİN ÇIKTIK" Mutlu, "Atalarımız bu toprakları kanla boyadı, kanla yıkadı. Gün gelecek bu vatan hainleri kan kusacaklar. Şehitlerimiz aklıma geliyor, şehitler hiçbir zaman ölmez. Biz o gün şehit olmayı çok istedik. Meydanlara şehit olalım diye çıktık. O geceyi yaşadık, o acıyı yaşadık. Onları acılarını unutmayacağız. Bu devran böyle dönmez. Devlet Bahçeli'nin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın değerini bilsinler. Gün gelecek onları çok arayacaklar. Vatan hainleri hala var ve yine piyasaya çıkacaklar. Hala devletimizle uğraşıyorlar, bizim meselemiz devlet meselesidir. Ne mutlu Türk'üm diyene" diye konuştu.(Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker/İHA)