Son Dakika Haberleri: Darbeci Komutanlara Müebbet Hapis Cezası

Darbeci Komutanlara Müebbet Hapis Cezası

1 saat önce

Eski tuğgeneral Deniz Kartepe, eski tümgeneral Atilla Darendeli ve eski albay Bülent Gürdoğan'a 'Anayasayı ihlal' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Darbeci Komutanlara Müebbet Hapis Cezası, System.String[]
Eski tuğgeneral Deniz Kartepe, eski tümgeneral Atilla Darendeli ve eski albay Bülent Gürdoğan'a 'Anayasayı ihlal' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz darbe girişiminde Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Üs Komutanı olarak görev yapan eski Tuğgeneral Deniz Kartepe, Diyarbakır kapatılan 2. BHHM Komutanı olarak görev yapan eski tümgeneral Atilla Darendeli ve Diyarbakır ikinci BHHM'de eski Albay olarak görev yapan Bülent Gürdoğan hakkında, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Büyük millet Meclisi'nin ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütü ne üye olma, Türkiye cumhuriyeti Hükümetine ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, suçlamaları ile açılan kamu davası Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yapılan yargılama sonucunda, tutuklu sanıklar hakkında 'Anayasayı ihlal' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:52 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Kartepe, Güncel
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