Son Dakika Haberleri: Darbeci Pilotun Kardeşine 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

Darbeci Pilotun Kardeşine 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle yargılanan eski pilot Mustafa Azimetli'nin kardeşi Arif Azimetli'nin "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

Darbeci Pilotun Kardeşine 15 Yıla Kadar Hapis İstemi, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle yargılanan eski pilot Mustafa Azimetli'nin kardeşi Arif Azimetli'nin "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Azimetli ile avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Hürol Özcüre, Azimetli'nin "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın ByLock kullanımına ilişkin bilirkişi raporu alınmasını, sanık ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini kararlaştırarak, davayı erteledi.

İddianamede, Hazine Müsteşarlığında uzman yardımcısı olarak çalışırken darbe girişiminin ardından ihraç edilen Arif Azimetli'nin, "Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu" kaydediliyor ve 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Arif Azimetli'nin ağabeyi Mustafa Azimetli, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 7 kişinin şehit olduğu Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığını lazerle işaretleyerek vurulmasını sağlamış, ayrıca darbecilerin kullandığı uçakları yönlendirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:54 Kaynak: AA

Pilot, Güncel
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