Darbeci Semih Terzi'nin eşine örgüt üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün hapis - Son Dakika

Darbeci Semih Terzi'nin eşine örgüt üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün hapis

09.11.2020 18:39
Darbeci Semih Terzi'nin eşine örgüt üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün hapis, System.String[]

DARBE girişimi sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi, Yargıtay bozması sonrası yargılandığı davada 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

DARBE girişimi sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi, Yargıtay bozması sonrası yargılandığı davada 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan dava açıldı. Mahkeme, 12 Şubat 2018'deki verdiği kararda, Terzi'ye 18 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay, Terzi'ye verilen cezayı esastan bozarak yargılamanın 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yeniden yapılmasına hükmetti. Yargıtay ilamının ardından Ankara 13'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama yeniden başladı. Bugün görülen duruşmaya Terzi, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Eşi Semih Terzi'nin Ankara'ya gelmesine yardımcı olmadığını belirten Terzi, darbe girişiminden haberdar olmadığını savundu. Terzi, "Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" dedi.Sanığın son sözü ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Terzi'yi 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, kararla birlikte Terzi'nin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine hükmetti.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Darbeci Semih Terzi'nin eşine örgüt üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün hapis - Son Dakika


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