Darbeci subay, ihanet sevincini "Her şey güzel olacak" mesajıyla kutlamış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlerle ilgili davanın sanığı eski teğmen Şakir Ali Kaya'nın, darbe teşebbüsü sırasında telefon rehberinde kayıtlı kişilere gülücük ve emojilerle süslü onlarca mesaj gönderdiği...

TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlerle ilgili davanın sanığı eski teğmen Şakir Ali Kaya'nın, darbe teşebbüsü sırasında telefon rehberinde kayıtlı kişilere gülücük ve emojilerle süslü onlarca mesaj gönderdiği tespit edildi. Kaya, mesajlarında, "Büyük gün ... : ) : )", "Biz geliyoruz : ) : )", "Her şey güzel olacak." gibi gibi ifadeler kullandı.

Jandarma Genel Komutanlığı karargahını işgal eden ekipte yer alan eski teğmen sanık Kaya'nın dijital materyallerine ilişkin inceleme raporu mahkemeye gönderildi.

Kaya'nın gece boyunca ailesiyle yaptığı yazışmalarda 245 sanıklı darbe davasının seyrini değiştirecek bilgiler yer alıyor.

Rapora göre Jandarma Genel Komutanlığı karargahında darbe faaliyetlerine katılan Kaya, 15 Temmuz akşamı telefon rehberinde "Enok", "Vahittt" ve "Annecimm" diye kayıtlı kişilerle mesajlaştı.

AA muhabirinin ulaştığı yazışmalarda, darbecilerin karargahı işgali, kendilerinden olmayan subayları derdest etmeleri, polis ve sivil halka gözlerini kırpmadan ateş etmeleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alıkonulmasına ilişkin bilgiler bulunuyor.

Darbe girişiminin delilleri arasına giren yazışmalar, darbecilerin hakim huzurunda, "Darbe girişimini bilmiyorduk, tatbikat için karargaha gittik." şeklindeki savunmalarını da çürüttü.

Rapora giren yazışmalara göre, sanık Kaya, darbe girişiminin ilk saatlerinde "Enok" ismiyle kayıtlı kişiyle yaptığı yazışmalarda, ihanet girişimi için "Büyük gün" ifadesini kullandı ve buna ilişkin sevincini de gülücük emojileriyle ifade etti.

Darbe faaliyeti için karargaha geldiği anlaşılan Kaya, diğer asker arkadaşlarının da kışlaya gelmeleri için mesajlar attı.

Bir süre sonra aynı arkadaşına, "Sen gelme bizimkiler seni de sivillerden sanır ateş..." mesajını atan Kaya, Jandarma Genel Komutanlığındaki darbecilerin sivil halka ateş ettiklerini açık şekilde yazdı.

İhanet girişimi başarısız olunca çark etti

Karargahtaki darbe karşıtı askerleri alıkoyduklarını belirten Kaya, "Artık geri dönüş yok Eno, ya herro ya merro." mesajı göndererek kararlılığını bildirdi.

"Annecimm" diye kayıtlı kişiye Ankara semalarında alçaktan uçan F-16'ların kendilerinden yana olduklarını ifade eden Kaya, "Saraya bomba başladı." mesajıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bomba atıldığını yazdı.

Bunu üzerine "Annecimm" ismiyle kayıtlı kişi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "İnşallah şunu (Erdoğan) da yakalarlar ama onu yakalarken kesin çatışma çıkar." karşılığını verdi.

Darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından panik yaşadığı mesajlarına yansıyan Kaya, muhatabına, "Babamgile sorarlarsa 'Komutanı çağırdı gitti, bilmiyordu böyle bir durumu' desinler. Tek ağız olalım. Silahım da Mersin'de ya mantıklı olur. Herkesin silahı yanında." mesajını gönderdi.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla jandarmada görevli 2 bin 500 FETÖ'cü askerin ihraç edileceği bilgisini aldıklarını ifade eden Kaya, gülücük emojilerinin de yer aldığı, "Kesin benim adım vardır. : ) : ) : )" yazılı mesaj gönderdi.

Gözaltı öncesi parasını garantiye aldı

Kaya, gözaltına alınmadan önce hesabındaki parasını mesajlaştığı kişinin hesabına gönderdi.

İhanet mesajları

Sanık teğmen Kaya'nın 15 Temmuz akşamı telefon rehberinde "Enok", "Vahittt" ve "Annecimm" diye kayıtlı kişilerle yazışmaları şöyle:

Enok: Neden garip garip hareketler yapıyon?

Sanık Kaya: Büyük gün : ) : ) ...

Enok: Haa arkadaşlar karar mı verecek son durumu?

Sanık Kaya: Neyse sabah görüşürüz.

Enok: Sabah binmiyecen mi sabah burada mısın yoksa

Sanık Kaya: Sabah binceme

Enok: Ohooo Sen de bana da söylemiyorsan ne olduğunu

Sanık Kaya: Olay olay : ) : )

Sanık Kaya: Hadi görüşürüz

Enok: Beni merak ettirme.

Enok: lan

Enok: Olum bak bi şey söyle meraktan ölürüm ben

Enok: İstersen eve geçiyim konuşalım

Sanık Kaya: Biz geliyoruz : ) : )

Enok: Farklı bir şey olursa haber et.

Sanık Kaya: TSK açıklama yaptı el koyduk diye herkes karargahta.

Enok: Kimleri topladılar peki?

Sanık Kaya: Herkesi

Enok: Reislerini aldınız mı peki o nerde?

Sanık Kaya: Tutuldu onlar var ergenekoncu

Enok: Tamam sen önemli bir şey olursa mesaj at.

"Bizimkiler seni de sivillerden sanır ateş..."

Vahittt: Kimse yok burda, beklim mi?

Vahittt: Beştepe mi ŞAKİR anlamadım bilmiyom ben onu

Sanık Kaya: Evet, Beştepe vahitt

Vahittt: Ben eve gidiyom

Sanık Kaya: TSK açıklama yaptı el koyduk diye gel he

Vahittt: ŞAKİR ben eve gidiyom.

Sanık Kaya: Vahit gelmen lazım.

Vahittt: Bizi almıyorlar içeri.

Vahittt: Gelip alabilir misin?

Sanık Kaya: Dışarı çıkarmıyorlar Vahit sıkıntılı zamanda geldin..

Sanık Kaya: Kimliğini göster.

Vahittt: Almıyo polisler.

Sanık Kaya: Tmm dostumm hakkını helal et ölürsem.

Vahittt: Deme öyle de çok sıkıntılı mı içerisi, arayayım me seni?

Sanık Kaya: Arama

Sanık Kaya: Veli (Turan) paşa elimizde. Sıkıntılı dua et.

Sanık Kaya: Sen gelme bizimkiler seni de sivillerden sanır ateş...

Vahittt: Kim kimi var orda?

Sanık Kaya: Kurmayların hepsi burda Vahit

Sanık Kaya: Sen gitti mi eve?

Vahittt: Yok Aşti'deyim.

Sanık Kaya: Tamam dostum hakkını helal et, ya bu bitecek ya da hepimiz şehit olup öyle çık...

Vahittt: Helal olsun.

Sanık Kaya: Benim de hakkım varsa helal olsun.

"Havadaki uçakların hepsi bizden"

Annecimm: Tamam sıkıntı yok de mi, tersine gitmez de mi işler?

Sanık Kaya: Şuan bütün kuvvetlerin karargahı alındı.

Annecimm: Çatışma çıkıyor mu polisle yoksa her şey istediğiniz...

Sanık Kaya: Çatışma var ama jetler havadan atıyor.

Annecimm: İnşallah tersine gitmez işler, hayırlısı olsun.

Sanık Kaya: Hayırlısı artık geri dönüşü yok. Siz yine helal edin.

Annecimm: Tamamdır sen bir şeyler olursa haber et.

Annecimm: Sako merkezi sistemden camiiden herkesi sokağa çağır...

Sanık Kaya: Boşver halleder onu.

Sanık Kaya: Hava kuvvetleri bizden inşallah.

Annecimm: Tamam Sako biz seni dinliyoruz, sen geç.

Sanık Kaya: Tabii anlık burda öğreniyoruz.

Sanık Kaya: Tamam halkı gaza getirmek için yayın yapıyorlar.

Sanık Kaya: Artık geri dönüş yok Eno, ya herro ya merro.

Sanık Kaya: : )

Annecimm: Tamam ne zaman gidecek TÜRKSAT

Sanık Kaya: Hadi görüşürüz, bilmiyorum onu ama yakın

Annecimm: Öyle de siz zarar görmeden onları halledersiniz.

Sanık Kaya: Dua et yeter abine, Kuran oku.

Annecimm: Ne oluyor Sako, boma sesleri geliyordu Genelkurmayın?

Sanık Kaya: Her yer gidecek.

Annecimm: Alın artık her yeri, sizin genel komutan var mı orada?

Sanık Kaya: Bilmiyorum burda mı?

Annecimm: Ne yapıyorsunuz ya orada, durum kötü değil de mi haberler?

Sanık Kaya: Haberler bakma sen.

Sanık Kaya: Karargahı tutuyoruz işte.

Annecimm: Çevirdiler mi karargahı?

Annecimm: Siz karargahı tutuyorsunuz da diğer yerleri alacak ada...

Annemcimm: Kara kuvvetleri, hava kuvvetleri destek veriyor mu?

Sanık Kaya: Bütün kuvvetler şu an bizde zaten.

Sanık Kaya: Havada uçan uçakların hepsi bizden.

"Her şey güzel olacak"

Sanık Kaya: Tanklar, bizden.

Sanık Kaya: Karargahı çeviren sivil hakla polis.

Annecimm: Harekat daire başkanı karşıyız darbeye, açıkla...

Sanık Kaya: Diyebilir artık ok yaydan çıktı.

Annecimm: tamam da genel komutan da öyle demiş herhalde.

Sanık Kaya: Genelkurmayda başlıyor işler.

Annecimm: Sen bana şunu söyle bu işi hayırlısıyla bitirebile.

Sanık Kaya: İnşallah bitecek dönüş yok bitecek.

Annecimm: İnşallah Sako, bombaladılar meclisi.

Sanık Kaya: Evet öyle oldu.

Sanık Kaya: TRT'de açıklama yapıldı zaten TSK el koydu diye.

Annecimm: Tamam da sonra TRT'ye halk girmiş haberde canlı ya.

Sanık Kaya: Bakamıyorum durumları.

Sanık Kaya: Neyse görüşürüz yine çok yazamıyorum.

Annecimm: Tamam Sako alamıyorlar mı her yeri hemen ya şu adam.

Sanık Kaya: Enes öyle kolay değil.

Sanık Kaya: En az dört beş gün sürer.

Annecimm: Tamam da bari elinizdekileri kaybetmeyin hayırlısı...

Sanık Kaya: Harekat başkanı filan da ne oluyormuş Enes çukalar

Annecimm: İnşallah Sako hayırlısıyla

Sanık Kaya: Her şey güzel olacak.

Annecimm: Tamamdır.

"Onu (Cumhurbaşkanı Erdoğan) ne zaman alacaklar"

Annecimm: Sako ne yaptınız?

Sanık Kaya: Bekliyoruz.

Sanık Kaya: Ara sıra ateş ediyorlar

Sanık Kaya: Sivil halk var bağırıp duruyorlar.

Annecimm: Gelmiş İstanbul'a onu (Cumhurbaşkanı Erdoğan) ne zaman alacaklar?

Sanık Kaya: Saraya bomba başladı.

Annecimm: İnşallah şunu da yakalarlar ama onu yakalarken kesin çatışma çıkar.

Sanık Kaya: Havaalanında aldılar onu.

Sanık Kaya: Çıkacak tabii ki

Sanık Kaya: Adamlar jandarmada 2500 ismini bulmuşlar. YAŞ'tan önce tutuklayıp YAŞ kararı ile tasfiye edecekmiş

Annecimm: Çıkıyor işte havaalanında şuan. Bakalım ne olacak, 'jetleri kaldırdık Eskişehir'den' diyor, başbakan.

Sanık Kaya: Kesin benim adım vardır. : ) : ) : )

Annecimm: Onun için yaptılar diyor zaten.

Sanık Kaya: Ne diyorlar tam olarak?

Annecimm: 'Teşhir olmaya başlamışlardı' diyorlar işte, 'meydanlarda ayrılmayın' diyor halka.

Sanık Kaya: Halk mecbur geri çekilecek Enes.

Sanık Kaya: Akrabalar ne diyor yaylada bana : )

Annecimm: Bi şey demiyorlar kimse yok yanımızda.

Sanık Kaya: Anladım tamamdır.

"Topladılar alacaklar birazdan"

Annecimm: Biz sormadan bir şey demiyon durum iyi mi?

Sanık Kaya: Haberlerdekiler hepsi yalanmış şu an her şe normal.

Sanık Kaya: Bütün kuvvetlerin harekat merkezleriyle görüşüldü.

Annecimm: Tamam bakalım biraz yatacz biz.

Sanık Kaya: Yatın siz yatın hiçbir sıkıntı yokk : )

Sanık Kaya: Rabbim büyük

Annecimm: Hadi bakalım amcamın selamı var, Allah yardımcınız olsun.

Sanık Kaya: Sağol.

Annecimm: Kimi tutukladılar la?

Sanık Kaya: Herkesi

Sanık Kaya: Ben de dahil.

Sanık Kaya: Hayırlısı.

Sanık Kaya: Hadi görüşürüz

Sanık Kaya: Birazdan alırlar telefonu

Annecimm: Yapma be.

Sanık Kaya: Kader buymuş.

Annecimm: Ne yapcaz ya?

Annecimm: Ee alırlarsa nasıl haberleşecez?

Sanık Kaya: Babamgile sorarlarsa 'Komutanı çağırdı gitti, bilmiyordu böyle bir durumu' desinler. Tek ağız olalım. Silahım da Mersin'de ya mantıklı olur. Herkesin silahı yanında.

Annecimm: Tamam.

Annecimm: Ne oldu?

Sanık Kaya: Bekliyoruz Enes. Senin hesaba 1490 lira yatırdım onu Pazartesi çekersin. Cüzdanım filan yanımda değil. Şubede kaldı. Telefondan gönderdim.

Annecimm: Şubede değil misiniz şuan topladılar mı?

Sanık Kaya: Topladılar alacaklar birazdan.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

