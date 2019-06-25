Darbeci yarbaydan polise ve sivillere ateş emri

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlerle ilgili 142 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlerle ilgili 142 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla ifade veren Melih B, 15 Temmuz'da onbaşı rütbesiyle KKK Destek Kıtaları Komutanlığında vatani görevini yaptığını dile getirdi.

Olay günü saat 20.00 sıralarında karargahtaki erler toplanarak alay içtiması yapıldığını anlatan Melih B, kendisinin silahlık nöbeti olduğu için içtimaya geç katıldığını ifade etti.

İçtimadan sonra bazı erlere nöbet görevi verildiğini aktaran Melih B, bir üsteğmen ile rütbesini ve açık kimliğini bilmediği 2 kişinin gelerek kendisinden silahlığı açmasını istediğini ve buradaki silahların tamamını aldıklarını bildirdi.

Melih B, ilerleyen saatlerde erlerin çoğunun koğuşlara alındığını ve burada bekletildiklerini anlattı.

Polise ve sivillere ateş emri

Tanık Umut K, olay tarihinde er olarak KKK'de görevli olduğunu, olay akşamı yapılan içtimada tanımadığı bir yarbayın gelerek emir komutanın kendisinde olduğunu söylediğini belirtti.

İçtimada verilen emirle muhafız taburunun silahlandırıldığını ve kendisinin de arasında olduğu erlerin 5'erli gruplar halinde nizamiyelere gönderdiğini söyleyen Umut K, emir komutayı devralan yarbayın, "Dışarıdan herhangi bir polis ya da sivil içeri girmeye çalışırsa ateş edin." emrini verdiğini belirtti.

Kendisinin 16 Temmuz sabah saatlerine kadar nizamiyede beklediğini dile getiren Umut K, bazı uzman çavuşların ise silahlardaki dolu şarjörleri çıkarttırarak boşları takmalarını söylediğini ve sivillere ateş etmemeleri talimatı verdiğini bildirdi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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