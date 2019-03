Darbecileri Karşılayan Sekreter, İnkarı Seçti

ENES CAN - 15 Temmuz 2016'da I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi'nde (İBB) Sivil Savunma Sekreteri olarak go¨rev yapan ve darbeci askerleri ağırlayarak rehberlik eden, buradaki işgalde kritik rol oynayan Mehmet Tunç, güvenlik kamera kayıtları, WhatsApp mesajları ile tanık ve müşteki beyanları...

MUSTAFA HATİPOĞLU - ENES CAN - 15 Temmuz 2016'da I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi'nde (İBB) Sivil Savunma Sekreteri olarak go¨rev yapan ve darbeci askerleri ağırlayarak rehberlik eden, buradaki işgalde kritik rol oynayan Mehmet Tunç, güvenlik kamera kayıtları, WhatsApp mesajları ile tanık ve müşteki beyanları gibi birçok delil bulunmasına rağmen, mahkemede suçlamaları inkar yoluna gitti.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aktif rol alarak birçok vatandaşın şehit olması veya yaralanmasında talimatları bulunan darbeci sanıklar, yargılandıkları davalarda, elde edilen görüntü, ses kayıtları ile tanıkların teşhis ve anlatımlarına rağmen savunmalarını "inkar politikası" üzerine kurmayı sürdürüyor.



Cezaevine girdikten sonra örgüt talimatı çerçevesinde inkar yolunu seçen sanıkların savunmalarında öne sürdükleri tezlerin birçoğu, kanıtlanan delillerle çürütüldü. Güvenlik kamera kayıtları, HTS verileri ve tanık beyanlarına rağmen inkar stratejisini eski İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç da benimsedi.



Darbeci yarbaya "emrinizdeyim" yanıtı



Darbeci Tunç, darbecilerin işgalinin ardından Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) giderek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan darbeci eski Yarbay Mustafa Kubilay'a kendisini tanıttı. Ceketinin iç cebini Kubilay'a gösteren Tunç, emekli albay olduğunu söyledi.



Darbeci Kubilay, ifadesinde yapmış oldukları bu görüşme için "Mehmet Tunç 'ihtilal mi oldu?' diye sordu. Ben de ihtilal olduğunu söyledim. Tunç bana 'Emrinizdeyim' karşılığını verdi." ifadelerini kullandı.



İstanbul'daki "ana darbe" davasında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan darbeci Albay Müslüm Kaya ile AKOM'dan ayrılmadan önce yaptığı telefon görüşmesinde Tunç'un Kaya ile iş birliği yaptığı ve aldıgˆı talimat dogˆrultusunda İBB'yi is¸gale gelecek olan askerlere yardımcı olacagˆını bildirdigˆi tespit edildi.



"Mehmet Tunç itaat ediyor"



Görüşme sonrasında Kaya darbecilerin WhatsApp grubundan "Belediyedeki yüksek seviyedeki Mehmet Tunç Bey itaat ediyor. İBB'yi halledeceğim diyor. Bana zarar vermesinler diyor." şeklinde paylaşım yapması da Tunç'un darbeci askerlerle iş birliği içinde olduğunu gösterdi.



Tunç AKOM binasından ayrılırken çalışanlara "Çocuklar evlerinize gidebilirsiniz darbe olmus¸." dediği, bunun üzerine bazı çalışanların da AKOM binasından ayrıldığı, tanık beyanlarıyla ortaya çıktı.



İddianamede tanık Enver Sancak'ın darbeci Tunç'u arayarak, "Abi darbe mi oluyor?" s¸eklindeki sorusunu Tunç'un, "AKOM'u ele gec¸irmis¸ler, beni İBB'ye çagˆırmıs¸lar, ben de oraya gidiyorum." s¸eklinde cevap verdiği, bu so¨ylemden Tunç'un darbeci Kaya ile yaptıgˆı go¨ru¨s¸meden sonra darbecilerin emir ve talimatları ile hareket etmeye bas¸ladıgˆının anlas¸ıldığı belirtildi.



Darbeci Tunç'un İBB binasına girdikten sonra gece amiri Murat Yılmaz'a sıkıntı olup olmadığını sorduğu, çalışanların "Bogˆaz ko¨pru¨su¨nu¨n askerler tarafından kapatıldıgˆından haberiniz var mı?' diye sorması u¨zerine Tunç'un "Bilmiyorum" şeklinde cevap vererek c¸alıs¸anların yanından ayrılarak odasına c¸ıktıgˆı da tanık beyanlarıyla ortaya çıktı.



"Askerler gelebilir, mukavemet göstermeyin" beyanı



Kısa bir süre sonra tekrar çalışanların yanına gelen Tunç, "Askerler gelebilir, mukavemet go¨stermeyin, siz karıs¸mayın her s¸ey kontrolu¨mde.' diyerek go¨revlileri uyardıgˆı, belediyedeki güvenlik müdürü tanık Ahmet Tarhan Tunç'u arayarak "Bas¸kanım askerler geliyormus¸, hayırdır ne var?" s¸eklinde sordugˆunda, Tunç'un da "Problem yok, her s¸ey yolunda, ku¨c¸u¨k bir kalkıs¸ma var, siz sıkıntı yapmayın." s¸eklinde cevap verdigˆi tanık beyanlarına yansıdı.



İBB'nin işgali için gelen darbecilerin başından bulunan ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan darbeci eski Albay Zeki Demir'in binaya geldiğinde Tunç'la tokalaştığı, bir süre baş başa konuşan ikilinin personel binasına gittiği de kamera kayıtlarına yansıdı.



Tunç'un Demir'e itaat ederek iş birliği yapması sonrasında darbeci eski Albay Sadık Cebeci, WhatAspp grubundan "İBB kontrol altında sorun yok." şeklinde mesaj paylaştı.



Darbecileri ağırlayan Tunç ile Demir'in çay içmeleri güvenlik kameralarına yansırken, çay ocağında oturdukları sırada televizyonda "Asker yo¨netime el koydu." s¸eklinde alt yazı gec¸tigˆi, darbeci Zeki Demir'in bunun u¨zerine etrafında bulunanlara "Her s¸ey daha gu¨zel olacak dedigˆi", bu esnada Tunç'un herhangi bir s¸ey so¨ylemedigˆi, ancak bu so¨zu¨ gu¨lu¨mseyerek kars¸ıladıgˆı da tanık olarak dinlenilen o¨zel gu¨venlik personeli Bilal Bağcı'nın ifadesinde ortaya çıktı.



Tunç tüm gece boyunca darbeci Albay Demir'e rehberlik ederken, polislerin darbecileri teslim almaya çatıştığı esnada özel güvenlik görevlilerinin "Bizim de silahımız var, biz de arkadan saldıralım." talebini geri çevirerek, güvenlikçilerin polislere yardımcı olmasını engelledi.



MİT restorasyon projesi odasından çıktı



Darbeci Mehmet Tunç'un odasında yapılan aramalarda dolap içerisinde "T.C Başbakanlık Kısıklı Yerleşkesi Hizmet Binası Rölöve- Restitüsyon-Restorasyan Proji İşi" yazılı beyaz kagˆıt u¨zerine basılmıs¸ krokiler bulundu.



Bu krokiler üzerinde yapılan incelemede, projenin I·stanbul Milli I·stihbarat Tes¸kilatı Binasına ait restorasyonla ilgili oldugˆu, bu krokilerin Mehmet Tunç'ta olmaması gerektigˆi, çizimin onaylandıktan sonra kuruma teslim edilmesi gerektiği tespit edildi.



BİMTAŞ Genel Müdürü Arif Peyami Başkaraca beyanında, "C¸amlıca'da bulunan MI·T binasının restorasyon is¸iyle ilgili hazırlanan bu projenin Genel Sekreterligˆin talebiyle MİT personelinin kendilerine gelmesi üzerine hazırlandıgˆını, projenin onaylandıgˆını, Mehmet Tunç'ta bulunmaması gerektigˆini du¨s¸u¨ndu¨klerini." belirtti.



İBB'nin işgali sırasında 14 vatandaşımız şehit oldu



Mehmet Tunç'un itaati ve is¸ birligˆi sonucunda I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediye binası, darbeci albay Zeki Demir'in komutası altında bulunan askerlerce tamamen is¸gal edildi ve c¸alıs¸anlar kontrol altına alındı.



Darbe giris¸imini engellemeye c¸alıs¸an vatandas¸ların askerlere hitaben "Kıs¸lanıza do¨nu¨n, yaptıgˆınız kanunsuzdur, darbe yapıyorsunuz." s¸eklindeki tu¨m c¸abaları sonuc¸suz kalmıs¸, aksine darbeci Albay Zeki Demir komutasında bulunan askerlerce vatandas¸ların ve emniyet gu¨c¸lerinin u¨zerine hunharca ates¸ ac¸ıldı.



Belediye gu¨venlik go¨revlileri askerlere silahla kars¸ı koymak istediklerinde sanık Mehmet Tunç bu mesuliyeti alamayacagˆını belirtti. Ac¸ılan ates¸ sonucunda 14 kişi s¸ehit oldu, 145 kişi ve 4 polis memuru yaralandı.



Yas¸anan tu¨m bu su¨rec¸ boyunca Mehmet Tunç bas¸ta Zeki Demir olmak u¨zere askerlerle is¸ birligˆi ic¸erisinde yer alırken, darbe giris¸imini engellemek adına herhangi bir adım atmadı.



Mahkemede tüm suçlamaları inkar etti



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda 15 Mart 2018'de savunma yapanda darbeci Tunç, "Ben 15 Temmuz'da 21.00 sıralarında Beyoğlu'ndaydım. AKOM Müdüründen telefon aldım ve bana 'Jandarmalar gelmiş ben gidemiyorum, bakabilir misin?' dedi. Ben de tanıdığım bir emniyet müdürünü aradım. O da bana bir şeyler olduğunu, araştırdıklarını söyledi. AKOM binasına gittim, beni 2 er durdurdu. Erlere subayı çağırmalarını söyledim. Gelen subay bana 'TSK iradeye el koydu, uzaklaşın buradan. Birçok insan tutuklandı' dedi. Ben buna şaşırdım ve oradan uzaklaştım." ifadelerini kullanarak AKOM'da meydana gelen olayları inkar etti.



Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın'ın "FETÖ'nün başındaki şarlatanı hiç gördün mü?" sorusu üzerine, Tunç "Hayatımda görmedim." dedi.



İBB binasında darbecileri ağırladığını ve onlara rehberlik ettiğini de kabul etmeyerek inkar politikasını sürdüren Tunç, darbeci Kaya'nın WhatsApp grubundan yazdığı itaat içerikli mesajdan haberi olmadığını iddia etti.



Tunç, Kaya'nın bu mesajı gerek darbeciler arasındaki moral ve motivasyonunu arttırmak gerekse de darbenin bas¸arıya ulas¸acagˆını grup u¨yeleri cuntacı askerlere empoze ederek daha c¸ok saldırılmasını sagˆlamak ve darbenin bas¸arıya ulas¸acagˆı inancını herkese yaymak amacıyla attığını du¨s¸u¨ndu¨gˆu¨nu¨ söyledi. Ancak HTS kayıtlarında Tunç ile Kaya'nın 15 Temmuz darbe girişimi esnasında 2 kez görüştüğü, bu görüşmelerde Tunç'un itaat edeceğini Kaya'ya söylediği tespit edildi.



Darbeci Mehmet Tunç hakkındaki tanık ve müşteki beyanları



15 Temmuz'da İBB Başkanı olan Kadir Topbaş'ın özel kalem müdürü Muhsin Doğan ifadesinde, darbe girişimi esnasında Bodrum'da olduğunu ve kendisini arayan Mehmet Tunç'un "İhtilal oldu, her s¸ey bitti, askerler yo¨netime el koydu, sen neredesin?" dedigˆini, kendisinin de "Gelecekleri varsa, go¨recekleri de var." dedigˆini söyledi.



Tunç'un "Her s¸ey bitti artık, buraya el koyuyorlar, sen neredesin?" şeklinde ikinci kez soru sorduğunu anlatan Doğan, kendisinin de Tunç tarafından su¨rekli nerede oldugˆunun sorulması nedeniyle askerler tarafından arandıgˆını du¨s¸u¨nerek, Bodrum'da olmasına ragˆmen yarım saatlik mesafede oldugˆu şeklinde cevap verdigˆini, sabah saatlerinde Tunç'un askerlerle is¸ birligˆi yaptıgˆını o¨gˆrendigˆini kaydetti.



AKOM'un işgali davasında müşteki olan Soner Zengin ise ifadesinde, "Askerler AKOM'dan c¸ıkın, uzaklas¸ın diyerek, bize sert tepki gösterdi. Biz de odalardan c¸antalarımızı almak istedik, ancak askerler izin vermedi. Akabinde Mehmet Tunç gelerek askerlerle konus¸tu. Konus¸madan sonra yanımıza geldi. Kendisine ne yapmamız gerektiğini sorduk. Bize 'İhtilal olmuş evinize gidin' dedi." beyanında bulundu.



Tanık Mustafa Uzun da darbeci askerler gelmeden o¨nce I·BB binasında go¨revli olanlara askerlerin gelecegˆi ve zorluk c¸ıkarmamaları yo¨nu¨nde talimat geldigˆini, talimatın nereden ve kime geldigˆini hatırlamadıgˆını söyledi.



Kendilerine Tunç'un talimat verdiği amirlerden telefon geldiğini söyleyen Uzun, "Bize 'Askerler gelecek, askerlere kars¸ı zorluk c¸ıkarılmayacak.' s¸eklinde talimat geldi. Bu nedenle silahlarımızı isteyen askerlere zorluk çıkarmadık. Albay Zeki Demir, Tunç ile birlikte başkanlık binasını gezdi. Tunç bu şahsın yanında çok rahattı." diye konuştu.



AKOM binasında Mehmet Tunç'un ceketini kaldırarak rütbeli askerlere bir şey gösterdiğini söyleyen müşteki Oğuz Uçar, "Ardından telefonundan da askerlere bir şeyler gösterdi. Rütbeli askerlerden biri Mehmet Tunç'a bir numara verdi ve arabasına binerek uzaklaştı. Mehmet Tunç kapıdan c¸ıkarken arkadas¸larıma "Askerler darbe yaptı, sizlik bir s¸ey yok, evinize gidin' gibi so¨ylemlerde bulundu." dedi.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi 25 Mayıs 2018'de açıkladığı kararda Mehmet Tunç'un "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.



Oğlunun yargılanması devam ediyor.



Darbeci Mehmet Tunç'un oğlu Ömer Tunç da 15 Temmuz'da İBB Lojistik Merkez Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Darbe girişiminin başlamasıyla mutfak amirini arayan ve acil olarak aşçıların Lojistik Destek Merkezi'ne gitmesi talimatını veren Ömer Tunç, darbeci askerler için 10 bin yemek ve 10 bin sandviç hazırlanması talimatını verdi.



"Yurtta Sulh Konseyi" isimli WhatsApp grubundan darbeci Albay Mu¨slu¨m Kaya'nın "Lojistik Destek U¨ssu¨ kontrol altına alındı. Yarın sabahtan itibaren Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki tu¨m birliklerimizin yemek ihtiyacı ic¸in planlama yapıyoruz. Ben genel resmi bilmedigˆim ic¸in, genel resmi bilen bir arkadas¸ın Lojistik Destek Üssü'ne gitmesi gerekiyor. Orası askerimizin u¨c¸ o¨gˆu¨n yemek ihtiyacını kars¸ılarız diyor." şeklinde paylaşımda bulunması da Mehmet Tunç'un oğlu Ömer Tunç'un darbecilere yemek hazırlanması talimatını verdiğini ortaya çıkardı.



Ömer Tunç'un "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olmak", "ruhsatsız silah bulundurmak", "kamu malına zarar vermek" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 12 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Marketten Bebek Maması Çalarken Yakalanan Adam, Gözaltına Alındı

Battal İlgezdi'den CHP'yi Karıştıracak Sözler: Önce Kendinizi Eleştirin

Son Dakika! Silivri'de 2 Kişi Define Ararken Göçük Altında Kaldı

Erdoğan, Orhan Gencebay'ın Yeni Bestesini Duyurup İzin İstedi: Müsaade Ederseniz Kullanırım