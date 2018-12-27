Son Dakika Haberleri: Darbecilerin Adaleti: Gülümsedi Diye 2 Yıl Hapis

Darbecilerin Adaleti: Gülümsedi Diye 2 Yıl Hapis

52 dakika önce

Mısır'daki Ceza Mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın siyasi kanadı HAP Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci'yi, duruşmada "gülümsemesini" saygısızlık ve hakaret olarak kabul ederek 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Darbecilerin Adaleti: Gülümsedi Diye 2 Yıl Hapis, System.String[]
Mısır'daki Ceza Mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın siyasi kanadı HAP Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci'yi, duruşmada "gülümsemesini" saygısızlık ve hakaret olarak kabul ederek 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed Biltaci'nin, mahkemenin tanıklara fazla soru sormasını engellediği sırada alaycı bir şekilde gülümsediği iddia edildi. Yaşanan olayın ardından Biltaci hakkında dava açıldı. Mahkeme, Biltaci hakkında "yargıya hakaretten" 2 yıl hapis cezası verdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:06 Kaynak: İHA

Mısır, Müslüman Kardeşler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mursi ve Mübarek İlk Kez Mahkemede Yüzleşti Sunduğu Ana Haber Programına Ceza Kesilen Fatih Portakal: İzlenirliğimi Arttırıyor

Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'deki Büyükelçiliğini Yeniden Açma Kararı Aldı Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri İhracatında Tarihi Rekor Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 13:58:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darbecilerin Adaleti: Gülümsedi Diye 2 Yıl Hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]