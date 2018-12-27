Darbecilerin Adaleti: Gülümsedi Diye 2 Yıl Hapis
52 dakika önce
Mısır'daki Ceza Mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın siyasi kanadı HAP Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci'yi, duruşmada "gülümsemesini" saygısızlık ve hakaret olarak kabul ederek 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Mısır
'daki Ceza Mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı
'nın siyasi kanadı HAP Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci'yi, duruşmada "gülümsemesini" saygısızlık ve hakaret olarak kabul ederek 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Müslüman Kardeşler
Teşkilatı'nın siyasi kanadı Hürriyet
ve Adalet Partisi
(HAP) Genel Sekreteri Muhammed Biltaci'nin, mahkemenin tanıklara fazla soru sormasını engellediği sırada alaycı bir şekilde gülümsediği iddia edildi. Yaşanan olayın ardından Biltaci hakkında dava açıldı. Mahkeme, Biltaci hakkında "yargıya hakaretten" 2 yıl hapis cezası verdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:06 Kaynak: İHA
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