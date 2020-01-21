Darbecilerin görev dağılımı yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Darbecilerin görev dağılımı yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Darbecilerin görev dağılımı yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşananlara ilişkin yeni güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşananlara ilişkin yeni güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde, darbecilerin akşam saatlerinde toplanmaya başladığı ve bir süre sonra görev dağılımı yaptıkları görülüyor.

Darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin görülen dava Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince görülüyor. Darbe girişimi gecesi kayıtta olan güvenlik kamera kaydı görüntüleri dava dosyasına delil olarak girerken, dosyaya giren görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde, darbe girişiminin ilk saatlerinde silahlı askerlerin nizamiye binasının önünde toplandığı görülüyor. Bir müddet sonra karargah nöbet kulübelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı belgenin bir asker tarafından getirildiği görülüyor. Belgenin incelenmesinin ardından görev dağılımının yapıldığı, askerlerin bu kapsamda ayrıldığı kameralara yansıyor. Nizamiye binasına geçen bazı rütbeli darbecilerin, burada televizyondan darbe girişimine ilişkin gelişmeleri takip ettiği ve toplantıya devam ettiği kameralarca anbean kaydediliyor. Darbecilerin, toplantı yaptıkları salondan kaçtıkları anlar da kameralarca kaydedildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Darbecilerin görev dağılımı yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:00 Kaynak: İHA
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