Darbecilerin "kafasına sıkın" dediği imam, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını unutamıyor - Son Dakika

Darbecilerin "kafasına sıkın" dediği imam, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını unutamıyor

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin yaşandığı gece, darbecilerin "kafasına sıkın" talimatı verdiği Fethiye Camisi İmam Hatibi Adem Aktaş, aradan 4 yıl geçse de yaşananları unutamıyor.

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin yaşandığı gece, darbecilerin "kafasına sıkın" talimatı verdiği Fethiye Camisi İmam Hatibi Adem Aktaş, aradan 4 yıl geçse de yaşananları unutamıyor.

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14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının yanındaki Fethiye Camisi'nin imam hatibi Adem Aktaş, darbe girişimi gecesi camiye girerek, "Allah rızası için devletimize sahip çıkalım vatanımıza sahip çıkalım, kimsenin oyununa gelmeyelim, devletimiz güçleniyor, Türk milleti ilelebet bu vatanda kalacaktır. Allah rızası için sokaklara inelim" anonsu yaparak vatandaşları sokağa davet etti.

Bu anonsun üzerine, sonradan yargılandığı mahkemece "anayasal düzenini ortadan kaldırmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı kurmay başkanı eski yarbay Serkan Polat, iddianameye göre, "Bunu susturamadınız, girin sıkın kafasına" şeklinde emir verdi.

Darbe girişimine rağmen o gece Fethiye Camisi'nde gece boyunca sela okuyarak vatandaşları sokağa çıkmaya çağıran Aktaş, darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen yaşananları unutamıyor.

Fethiye Cami İmam Hatibi Adem Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesinin çok zor bir gece olduğunu ifade ederek, caminin, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesi ile Tugay Komutanlığı arasında yer aldığını aktardı.

O gece askerlerin, kaldığı lojmandan dışarıya çıkmasına müsaade etmediğini ifade eden Aktaş, "Vatandaşların sokağa inmesiyle askerler oraya odaklandı, ben de o esnada bir fırsat yakaladım ve hemen camiye girip anons yaptım, sela verdim. Seladan hemen sonra askerler beni almaya geldi." dedi.

"O anda en ufak bir korku, tedirginlik yaşamadım"

Aktaş, askerlerin camiye yönelmesiyle herhangi bir korku yaşamadığını anlatarak, "O anda en ufak bir korku, tedirginlik yaşamadım. Bu olayları geriye sardığımızda o kadar silahlı asker üzerinize geliyor fakat Allah o gece milletin üzerine fazilet indirdiği gibi buraya da indirmişti. Allah'a şükürler olsun ki korku olmadan panik yaşamadan, tereddüt etmeden vatanımızı savunduk." diye konuştu.

Dört yıl geçmesine rağmen o geceyi unutmadığını vurgulayan Aktaş, "Halen aynı duyguları yaşıyoruz, daha geçmedi, unutmak mümkün olmuyor. Allah'ın izniyle biz buradayız, Türk milleti buradadır. Hangisi olursa olsun fark etmez, Allah'ın izniyle kanımızın son damlasına kadar bu vatanı beklemeye, savunmaya, mücadele vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Fethiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Darbecilerin 'kafasına sıkın' dediği imam, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını unutamıyor - Son Dakika
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