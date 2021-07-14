Üye Girişi
Darbecilerin koltuk değneğine mahkum ettiği Gazi Parlak vatanını savunmanın gururunu yaşıyor - Son Dakika

Darbecilerin koltuk değneğine mahkum ettiği Gazi Parlak vatanını savunmanın gururunu yaşıyor

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:06
Darbecilerin koltuk değneğine mahkum ettiği Gazi Parlak vatanını savunmanın gururunu yaşıyor, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Harbiye'deki TRT binasına giderken açılan ateş sonucu iki ayağına isabet eden kurşunlar ve şarapnel parçalarıyla yaralanan 52 yaşındaki Yaşar Parlak, geçirdiği birçok ameliyata rağmen yaşamını koltuk değneğine...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Harbiye'deki TRT binasına giderken açılan ateş sonucu iki ayağına isabet eden kurşunlar ve şarapnel parçalarıyla yaralanan 52 yaşındaki Yaşar Parlak, geçirdiği birçok ameliyata rağmen yaşamını koltuk değneğine bağımlı sürdürüyor.

Yaz tatili için baba ocağı Gümüşhane merkeze bağlı Kale köyüne gelen 3 çocuk babası Parlak, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Parlak, darbe girişimini o dönem Başbakan olan Binali Yıldırım'ın televizyonlarda yaptığı "kalkışma" açıklamasıyla öğrendiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısının ardından kendisini sokağa attığını söyledi.

Evinin yakınındaki polis karakolunun önünde toplanan kalabalığa karıştığını ifade eden Parlak, burada darbecilerin karakolu teslim alamaması için vatandaşların araçlarını karakola siper ettiklerini kaydetti.

Parlak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmek için bir grup kişiyle karakoldan ayrıldığı, TRT binasının işgal edildiğini duyunca buraya yöneldiklerini anlattı.

Önlerine çıkan polis TOMA'sının kendilerini daha ileri gitmeme konusunda uyardığını belirten Parlak, şöyle devam etti:

"Polisin yanına gittim. 'Bundan sonrası tehlikeli olabilir.' dedi. 'Olsun.' dedik. Bizim askerimiz bize niye kurşun sıksın ki? Neticede benim askerim, benim Mehmetçiğim. Biz böyle düşünüyoruz. Biz 50 kişilik bir grupla ileri hareket ettik. Orduevinin önünde asker çapraz tutuşta nöbet tutuyordu. İlginçtir. Çok zoruma gidiyor. Ben askere selam verdim. 5 dakika sonra o askerler ve diğerleri bize ateş ettiler."

Parlak, vurulup yere düştüğü noktada 49 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin de şehit olduğunu ifade ederek, en önde 4 kişi olduklarını ve bunlardan kendisi hariç 3'ünün şehit olduğunu söyledi.

"Her gelen ambulansa ve yerdeyken bize ateş ettiler"

İlk kurşun geldiğinde bir şey hissetmediğini, sonrasında ise çok büyük bir acı duyduğunu dile getiren Parlak, vurulma anına ilişkin şunları anlattı:

"İlk önce kurşun dizime geldi. Çok kısa süre sonra çapraz ateşe alındık. Işıklar gözümüzü alıyordu. Hiçbir uyarı, ikaz görmedik. Sol dizimden 2, baldırımdan bir mermi aldım. Beni yaklaşık 4 metre fırlattı. Yere düştüğümde sol ayak bileğim omuzumda duruyordu. Ayağımın koptuğunu zannettim. Yere düştükten sonra da 28 şarapnel parçası vücuduma saplandı. 45 dakika boyunca hiçbir ambulansa izin vermediler. Her gelen ambulansa ve yerdeyken bize ateş ettiler. Gizlenebilen kenara gizlendi. 45 dakika sonra ilk başta beni yolda durduran polis arkadaş sürünerek yanıma geldi. Beni sürükleyerek omuzlarımdan ara sokağa çekti. Ara sokakta beni bir özel araca bindirerek hastaneye götürdüler. 18 saat boyunca hastanede ameliyat sırası bekledim. 18 saat sonra ameliyat olabildim. 8 ay hastanede tedavi gördüm. 6 kez ameliyat oldum. Ömrüm boyunca iki bastonla hayatımı sürdüreceğim."

"Ben vatanımı kurtardım"

Parlak, bedensel olarak çektiği acılara alıştığını ancak yaşadıklarını unutamadığını, zoruna gittiğini vurgulayarak bazı kişilerin o gece neden sokağa çıktığına ilişkin sorgulayıcı sözlerinin kendisini derinden yaraladığını kaydetti.

"Sokağa çıktın da ne oldu?" şeklinde sorularla zaman zaman muhatap olduğunu belirten Parlak, "Ben vatanımı kurtardım. Benim bayrağım hala göklerde dalgalanıyor. Gerisi hiç önemli değil. Çektiğim acıymış, çekeceğim acı ve sıkıntı önemli değil. Benim bayrağım dalgalanıyor mu? Devletim ayakta mı? Gerisi hiç önemli değil. Bugün aynı şey olsun, yapmaya cesaret etsinler, 2 bastonla en öne geçemezsem namerdim." ifadelerini kullandı.

Parlak, o günden sonra 15 Temmuz ile ilgili hiçbir programı izleyemediğini ve son derece duygusal olduğunu da sözlerine ekledi.

Darbecilerin koltuk değneğine mahkum ettiği Gazi Parlak vatanını savunmanın gururunu yaşıyor
Darbecilerin koltuk değneğine mahkum ettiği Gazi Parlak vatanını savunmanın gururunu yaşıyor
Darbecilerin koltuk değneğine mahkum ettiği Gazi Parlak vatanını savunmanın gururunu yaşıyor
Darbecilerin koltuk değneğine mahkum ettiği Gazi Parlak vatanını savunmanın gururunu yaşıyor
Darbecilerin koltuk değneğine mahkum ettiği Gazi Parlak vatanını savunmanın gururunu yaşıyor

Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz 2016, 15 Temmuz, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Darbecilerin koltuk değneğine mahkum ettiği Gazi Parlak vatanını savunmanın gururunu yaşıyor - Son Dakika


Son Dakika

Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı 12:59 Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil 12:40 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı 12:29 O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı
Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı 12:01 Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı 11:55 Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti 10:43 Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti
Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda 10:22 Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız 09:31 BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız

Son Dakika Haberleri
13:06 Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun
12:59 Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı
12:39 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil
12:29 O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı
12:22 Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu
12:00 Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı
11:56 Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı
11:47 Başak Demirtaş'tan Adalet Bakanı Gül'e: Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı olabilir ki?
11:46 Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor
11:45 Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı
Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun         
13:06
Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş halleri gündem olan Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş halleri gündem olan Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu         
12:52
Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı         
12:35
Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu         
12:22
Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı         
11:56
Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor         
11:46
Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız         
10:41
Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi         
09:37
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz         
08:20
Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı         
07:59
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü         
21:55
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada         
20:02
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 13:28:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Darbecilerin koltuk değneğine mahkum ettiği Gazi Parlak vatanını savunmanın gururunu yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement