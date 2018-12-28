Darbecinin Ağabeyine İstenen Ceza Belli Oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde Akıncı Üssü
'nde Adil Öksüz ile birlikte darbeyi yöneten Kemal Batmaz
'ın ağabeyi Erciyes Üniversitesi
Tarih Bölümü eski öğretim görevlisi Şakir Batmaz'ın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı davada savcı, sanığa 15 ila 22 yıl arasında 'örgüt yöneticiliği' suçundan ceza istedi. Kayseri
'de 2016 yılı Ağustos ayında ERÜ'de görev yapan akademik ve idari personele yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 96 şüpheliden Şakir Batmaz dahil 26 ERÜ personeli tutuklanmıştı. 'Terör örgütü üyesi olduğu' iddiasıyla tutuklanan Batmaz, daha sonra tahliye edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2017 yılı Kasım ayında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Batmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Velihattin Eldemir'e ifade veren Batmaz, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şakir Batmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde Adil Öksüz ile birlikte darbeyi yöneten Kemal Batmaz'ın ağabeyi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasında tutuklu sanık Şakir Batmaz ile avukatı hazır bulundu.
Tutuklu sanık Şakir Batmaz'a ait telefon hattı ile ilgili HTS raporunun geldiği ve dosyaya konulduğu öğrenildi. Raporda, tespit edilen telefon numaralarında Şakir Batmaz'ın darbeye teşebbüsten yargılanıp ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan İ.T., örgütün kaymakamlardan sorumlu A.C., Hava Kuvvetlerin İstanbul
İmamı ve Kemal Batmaz'ın şirket çalışanı F.D., darbe davasında yargılanan bir kısım kişiler, memurlardan, esnaflardan sorumlu kişiler ile görüşmeler yaptığı tespit edildi.
Erciyes Üniversitesi eski rektörü Fahrettin Keleştemur
da duruşmada tanık olarak dinlendi. Keleştemur, "Şakir Batmaz resmi toplantılar için yanıma gelirdi. Bunun dışında bir görüşmemiz olmadı. Bir tanığın benim makam odama geldiğinde benim Şakir Batmaz karşısında hazır ol da beklediğimi iddia ettiği şey yalan ve saçmadır. Şakir Batmaz o gruba mensup olarak bilinirdi ama benim yanıma o grubu temsilen hiç gelmedi. Rektörlük seçimlerinde aktif olarak çalıştığına şahit olmadım, bir şikayet de gelmedi" diye konuştu.
Raporlara ilişkin konuşan sanık Batmaz, "O görüşmeler bilimsel faaliyetler kapsamındaydı. Gerekirse o personellerin de tanık olarak dinlenilmesini istiyorum. Çok yoğun telefon görüşmesi yapan birisiyim. Çok büyük kısmı akademisyendir" dedi.
"Kemal Batmaz'la iletişim kuramadık"
8-9 Temmuz 2016'da Ürgüp
'teki yazlığında olduğunu ifade eden Batmaz, "15 Temmuz 2016'da bir yakınımızın düğünü vardı. Kardeşim Kemal Batmaz'ın eşi ve çocukları da dahil ailemiz oradaydı. Düğüne Kemal'in de gelmesi bekleniyordu ama menfur olay olunca eşi merak etti, kendisi ile iletişim kuramadık. Eşi birkaç gün geçince sıkıntı yaşadı. Ben de istediği takdirde İstanbul'daki evlerine götürebileceğimi söyledim. Onların arabası ile önce Ankara'ya daha sonra da İstanbul'a gittik. Ben de tekrar uçak ile Kayseri'ye döndüm. O sıra HTS kayıtlarında görünmemesinin sebebi, telefonun şarjı bitmiş olabilir. Kemal, Nevşehir
'de değildi, daha sonra Ankara'da olduğunu öğrendik. Daha önceden beraat etmiş olmam, takipsizlik almış olmam, çok ciddi ve somut deliller olmaması ve 20 aydır tutuklu bulunmam nedeniyle tutukluluğumun sonlandırılmasını istiyorum" diye konuştu.
Duruşma savcısı verdiği mütalaasında özellikle dosya kapsamında tanıkların beyanları, araştırma görevlilerinin beyanları, HTS kayıtlarında darbeye teşebbüs eden, örgüt ile irtibatlı kişilerle çok fazla görüşmeler doğrultusunda sanık Şakir Batmaz'ın 'örgüt yöneticiliği' suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti verdiği ara kararda savcılık mütalaasına cevap vermek için sanık avukatının süre istemesi üzerine duruşmayı 9 Ocak'a erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. - KAYSERİ