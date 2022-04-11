Darbedildiği öne sürülen yazar Ergün Poyraz tedavi altına alındı - Son Dakika
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Darbedildiği öne sürülen yazar Ergün Poyraz tedavi altına alındı

11.04.2022 22:53
Darbedildiği öne sürülen yazar Ergün Poyraz tedavi altına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde darbedildiği öne sürülen yazar Ergün Poyraz, tedavi altına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde darbedildiği öne sürülen yazar Ergün Poyraz, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, yazar Ergün Poyraz, Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Poyraz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Poyraz, Ergenekon davasında yargılanmış, bir süre cezaevinde kalmıştı.

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Ergün Poyraz, Davutlar, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Darbedildiği öne sürülen yazar Ergün Poyraz tedavi altına alındı - Son Dakika
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