Darbedilen 18 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Darbedilen 18 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti

7 saat önce

Antalya'da baba oğulun darbettiği 18 yaşındaki genç, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini yitirdi.

Antalya'da baba oğulun darbettiği 18 yaşındaki genç, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini yitirdi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, 16 Şubat'ta beyin ölümü gerçekleşen Şehmus Özdemir'in, sabaha karşı hayatını kaybettiği bildirildi.

Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Özdemir'in babası üzüntüsünü dile getirdi.

Oğlunun arkadaşlarına ilgilerinden dolayı teşekkür eden Özdemir, "Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yetkilileri ve görevlilerine de teşekkür ediyorum. Başımız sağolsun. Şehmus Özdemir ölmedi, kalbimizde yaşıyor." dedi.

Özdemir, oğlunun yarın memleketleri Diyarbakır'da toprağa verileceğini söyledi.

Kepez ilçesi varyantında 4 Şubat'ta yaralı bulunan Şehmus Özdemir, ambulansla kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Özdemir'i darbettikleri anlaşılan V.E. ile oğlu K.E. tutuklanmıştı.

"Sosyal medya fenomeni" olduğu belirtilen Özdemir'in, çektiği videoları "Ares" ismiyle sosyal medyadan paylaştığı ifade edilmişti.

Darbedilen 18 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti

Akdeniz Üniversitesi, Şehmus Özdemir, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:02 Kaynak: AA
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