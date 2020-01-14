Darbedilen doktor yaralanmasına karşın ameliyata girdi - Son Dakika

Osmaniye Devlet Hastanesinde bir hasta yakınının darbettiği doktor yaralandı.

İddiaya göre, rahatsızlanan iki aylık hamile eşini Osmaniye Devlet Hastanesi doğum servisine getiren M.B, hasta kaydı konusunda çıkan tartışmada, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gökhan Gönen'i darbetti.

Gönen'i yaralayan M.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu sırada Gönen, kendisine yapılan ilk yardımın ardından, acil müdahale gereken hamile bir kadının sezaryen ameliyatına girdi.

Olay sonrası hastane girişinde basın açıklaması yapan İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, yaşanan saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi.

Yaralanan Gönen'e şifa dileyen Öznavruz, "Sağlık çalışanlarına yapılan her türlü şiddet olayını kınıyoruz. Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ve olayın takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. İnsana insan olduğu için değer verilmesi, saygı duyulması, sağlık çalışanlarına ve toplumda yaşanan şiddetin hiçbir türüne geçit verilmemesi hususunda destek bekliyoruz." diye konuştu.

Osmaniye Tabip Odası Başkanı Asu Kaya Gedik de şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik eğitim ve sosyal politikaların daha da güçlendirilmesini istedi.