Darbedilen engellinin ölümüyle ilgili tutuklanan baba ve oğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

Antalya'da engelli kişiyi darbederek ölümüne neden olduğu öne sürülen baba ve oğlu hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu N.Y. ile oğlu A.Y. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 2 sanığın olayın meydana geldiği yerde pastane işlettikleri, öldürülen yüzde 90 engelli Mümün Kara ile komşu oldukları kaydedildi.

Sanıkların işlettikleri pastanenin önüne zaman zaman araç park ettikleri belirtilen iddianamede, "Park eden araçlar, engelli Kara ve ailesinin eve giriş yolunu engellemektedir. Maktul ve ailesi bu sebeple evine rahat girip çıkamamaktadır. Bundan dolayı da birçok kez taraflar arasında yaşanan tartışma zamanla husumete dönüştü" ifadelerine yer verildi.

Uyarıya rağmen sanıklar Kara'nın sakat ayağına vurmuş

Olay günü de yine aynı nedenle tartışma yaşandığını bildirilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.Y. ile oğlu A.Y. önce müşteki Bekir Kara'yı darbetmeye başladı. Bunu gören Mümün Kara da oğlunu kurtarmaya çalıştı. N.Y. Mümün Kara'nın yüzüne sertçe vurdu. Yere düşen Kara'ya bu sefer oğlu A.Y. ile yerde tekmelediler ve yumrukla yerdeyken darbetmeye devam edildi. Kara'nın 'Ayağım sakat, ayağıma vurmayın'. demesine rağmen her iki sanık sakat ayağına tekmelerle vurmaya devam etti. Bunun üzerine Kara olay yerinde fenalaştı ve boğazına kaçan dilini eşi çıkarmaya çalıştı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Kara, uğradığı yumruklu, tekmeli saldırı sebebiyle vücudunda meydana gelen kemik kırılmaları ve beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi."

Sanık A.Y, iddianamede yer alan ifadesinde, suçlamaları reddetti. Kara'ya vurmadığını savunan A.Y, kimin vurduğunu da görmediğini öne sürdü.

N.Y. ise Kara'ya vurmadığını iddiasını paylaştı. "Birinin vurup vurmadığını, vurmuş ise kimin vurduğunu görmedim. Belki de 8-10 kişinin karıştığı bu arbede sırasında üzerine basmış da olabilirim." ifadelerini kullanan N.Y, olayı şu şekilde anlattı:

"Oğlum beni kurtardıktan sonra olay yerinden uzaklaştık, iş yerime geldim. Kesinlikle Mümin Kara'ya vurmadım."

Kara'nın darp ve ölümü arasında bağlantı olduğu rapor edildi

İddianamede yer alan İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun raporunda, Kara'nın ölümü ile sanıkların darbetmesi arasında illiyet bağının bulunduğunun tespit edildiği ve 2 şüphelinin de maktulün ölümünden sorumlu olduğu vurgulandı.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde 19 Şubat'ta çıkan kavgada baba ve oğlu tarafından darbedildiği öne sürülen yüzde 90 engelli Mümün Kara (58), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.