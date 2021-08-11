Üye Girişi
Darbedilen engellinin ölümüyle ilgili tutuklanan baba ve oğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

Darbedilen engellinin ölümüyle ilgili tutuklanan baba ve oğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

11.08.2021 12:27
Darbedilen engellinin ölümüyle ilgili tutuklanan baba ve oğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi, System.String[]

Antalya'da engelli kişiyi darbederek ölümüne neden olduğu öne sürülen baba ve oğlu hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Antalya'da engelli kişiyi darbederek ölümüne neden olduğu öne sürülen baba ve oğlu hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu N.Y. ile oğlu A.Y. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 2 sanığın olayın meydana geldiği yerde pastane işlettikleri, öldürülen yüzde 90 engelli Mümün Kara ile komşu oldukları kaydedildi.

Sanıkların işlettikleri pastanenin önüne zaman zaman araç park ettikleri belirtilen iddianamede, "Park eden araçlar, engelli Kara ve ailesinin eve giriş yolunu engellemektedir. Maktul ve ailesi bu sebeple evine rahat girip çıkamamaktadır. Bundan dolayı da birçok kez taraflar arasında yaşanan tartışma zamanla husumete dönüştü" ifadelerine yer verildi.

Uyarıya rağmen sanıklar Kara'nın sakat ayağına vurmuş

Olay günü de yine aynı nedenle tartışma yaşandığını bildirilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.Y. ile oğlu A.Y. önce müşteki Bekir Kara'yı darbetmeye başladı. Bunu gören Mümün Kara da oğlunu kurtarmaya çalıştı. N.Y. Mümün Kara'nın yüzüne sertçe vurdu. Yere düşen Kara'ya bu sefer oğlu A.Y. ile yerde tekmelediler ve yumrukla yerdeyken darbetmeye devam edildi. Kara'nın 'Ayağım sakat, ayağıma vurmayın'. demesine rağmen her iki sanık sakat ayağına tekmelerle vurmaya devam etti. Bunun üzerine Kara olay yerinde fenalaştı ve boğazına kaçan dilini eşi çıkarmaya çalıştı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Kara, uğradığı yumruklu, tekmeli saldırı sebebiyle vücudunda meydana gelen kemik kırılmaları ve beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi."

Sanık A.Y, iddianamede yer alan ifadesinde, suçlamaları reddetti. Kara'ya vurmadığını savunan A.Y, kimin vurduğunu da görmediğini öne sürdü.

N.Y. ise Kara'ya vurmadığını iddiasını paylaştı. "Birinin vurup vurmadığını, vurmuş ise kimin vurduğunu görmedim. Belki de 8-10 kişinin karıştığı bu arbede sırasında üzerine basmış da olabilirim." ifadelerini kullanan N.Y, olayı şu şekilde anlattı:

"Oğlum beni kurtardıktan sonra olay yerinden uzaklaştık, iş yerime geldim. Kesinlikle Mümin Kara'ya vurmadım."

Kara'nın darp ve ölümü arasında bağlantı olduğu rapor edildi

İddianamede yer alan İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun raporunda, Kara'nın ölümü ile sanıkların darbetmesi arasında illiyet bağının bulunduğunun tespit edildiği ve 2 şüphelinin de maktulün ölümünden sorumlu olduğu vurgulandı.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde 19 Şubat'ta çıkan kavgada baba ve oğlu tarafından darbedildiği öne sürülen yüzde 90 engelli Mümün Kara (58), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Cumhuriyet, Antalya, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Darbedilen engellinin ölümüyle ilgili tutuklanan baba ve oğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında 12:56 Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi! 12:49 Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi! Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti 11:57 Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti
Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü 11:40 Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı 11:12 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti 11:09 TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti
Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama! 10:47 Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama! Aile yemeği felakete dönüştü! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi hayatını kaybetti 10:32 Aile yemeği felakete dönüştü! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
13:17 15 yaşındaki genç, dükkanın önünde duran engelliye tekme attı, yakalanınca "Pişmanım" dedi
12:56 Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında
12:56 Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı!
12:52 İhtiyaç sahibi ailelere her ay ödenen SED ödemeleri bugün yatacak!
12:48 Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!
12:22 Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi
12:05 Piyasalar, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararını bekliyor
11:57 Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti
11:55 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart
11:23 Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı
Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı! Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı!         
12:56
İhtiyaç sahibi ailelere her ay ödenen SED ödemeleri bugün yatacak! İhtiyaç sahibi ailelere her ay ödenen SED ödemeleri bugün yatacak!         
12:52
Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi         
12:22
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:55
"Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi         
11:14
Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş         
11:11
Dükkanın önünde duran engelliye tekme attı, yakalanınca Dükkanın önünde duran engelliye tekme attı, yakalanınca "Pişmanım" dedi         
11:09
8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor! 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!         
10:35
Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş! Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş!         
10:18
Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor         
00:28
Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz! Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!         
22:13
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı 15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı         
20:13
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 13:21:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Darbedilen engellinin ölümüyle ilgili tutuklanan baba ve oğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement