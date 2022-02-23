Darbedilen kadına yardım edeni vuran 13 yaşındaki şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Darbedilen kadına yardım edeni vuran 13 yaşındaki şüpheli yakalandı

23.02.2022 17:19
Darbedilen kadına yardım edeni vuran 13 yaşındaki şüpheli yakalandı

KAYSERİ'de sokakta iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen Sibel T.'yi (26) kurtarmak isteyen Halil Karcı'yı (44) tabanca ile yaralayan 13 yaşındaki İ.A., polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de sokakta iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen Sibel T.'yi (26) kurtarmak isteyen Halil Karcı'yı (44) tabanca ile yaralayan 13 yaşındaki İ.A., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Sibel T. darbedildi. Bu sırada markete giden Halil Karcı, dayak yiyen kadını grubun elinden almaya çalıştı. Kavga eden grup Halil Karcı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine grup içindeki İ.A., üzerindeki tabancayla Halil Karcı'yı karnından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralı Halil Karcı ile belinden darbe alan Sibel T.'yi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Olay sonrası kaçan 13 yaşındaki zanlı, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Darbedilen kadına yardım edeni vuran 13 yaşındaki şüpheli yakalandı
Darbedilen kadına yardım edeni vuran 13 yaşındaki şüpheli yakalandı
Darbedilen kadına yardım edeni vuran 13 yaşındaki şüpheli yakalandı
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Silah, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Darbedilen kadına yardım edeni vuran 13 yaşındaki şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Darbedilen kadına yardım edeni vuran 13 yaşındaki şüpheli yakalandı - Son Dakika
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