Son dakika haberleri | DARBEDİLEN KADINA YARDIM EDERKEN SİLAHLA VURULDU - Son Dakika
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Son dakika haberleri | DARBEDİLEN KADINA YARDIM EDERKEN SİLAHLA VURULDU

22.02.2022 20:55

Son dakika haberi... KAYSERİ'de Halil Karcı (44), sokakta iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen Sibel T.'yi (26) kurtarmak isterken 13 yaşındaki İ.A. tarafından tabanca ile yaralandı.

KAYSERİ'de Halil Karcı (44), sokakta iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen Sibel T.'yi (26) kurtarmak isterken 13 yaşındaki İ.A. tarafından tabanca ile yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Sibel T. darbedildi. Bu sırada markete giden Halil Karcı, dayak yiyen kadını grubun elinden almaya çalıştı. Kavga eden grup Halil Karcı ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine grup içindeki İ.A., üzerindeki tabancayla Halil Karcı'yı karnından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralı Halil Karcı ile belinden darbe alan Sibel T.'yi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Olayın ardından polis bölgede boş kovanları topladı. Kaçan 13 yaşındaki zanlı ile her iki gruptan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haberleri | DARBEDİLEN KADINA YARDIM EDERKEN SİLAHLA VURULDU
Son dakika haberleri | DARBEDİLEN KADINA YARDIM EDERKEN SİLAHLA VURULDU
Son dakika haberleri | DARBEDİLEN KADINA YARDIM EDERKEN SİLAHLA VURULDU
Son dakika haberleri | DARBEDİLEN KADINA YARDIM EDERKEN SİLAHLA VURULDU
Son dakika haberleri | DARBEDİLEN KADINA YARDIM EDERKEN SİLAHLA VURULDU
Son dakika haberleri | DARBEDİLEN KADINA YARDIM EDERKEN SİLAHLA VURULDU
Son dakika haberleri | DARBEDİLEN KADINA YARDIM EDERKEN SİLAHLA VURULDU
Son dakika haberleri | DARBEDİLEN KADINA YARDIM EDERKEN SİLAHLA VURULDU

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Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | DARBEDİLEN KADINA YARDIM EDERKEN SİLAHLA VURULDU - Son Dakika


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