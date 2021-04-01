Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler - Son Dakika

Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler

01.04.2021 11:33
Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler, System.String[]

ANTALYA'da şehir içi otobüs şoförü Barış Aytar (30), Yeşildere Mahallesi'nde yol üzerinde bir kadının darbedildiğini görünce, aracını durdurup hemen olaya müdahale etti.

ANTALYA'da şehir içi otobüs şoförü Barış Aytar (30), Yeşildere Mahallesi'nde yol üzerinde bir kadının darbedildiğini görünce, aracını durdurup hemen olaya müdahale etti. Araca bindirilmek için saçından sürüklenen kadını kurtaran Aytar, bıçak çıkaran saldırganlar tarafından tehdit edildi. O anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Antalya Ulaşım A.Ş.'de 07 AU 336 plakalı şehir içi otobüste CV47 hattında (Meydan- Minicity) şoförlük yapan Barış Aytar, dün saat 06.30 sıralarında, Zeytinköy olarak da bilinen Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde bir kadının darbedildiğini gördü. Kadının saçından tutulup zorla araca bindirilmek istendiğini gören Aytar, olayı anlamak için otobüsü yolun üzerinde durdurup indi. Aytar'ın müdahale edip kurtardığı kadın koşarak uzaklaşırken, onu darbeden kişi bıçak çıkardı. Bu sırada darbeden kişinin bir arkadaşı da koşarak gelip, elindeki bıçakla Barış Aytar'ı tehdit etti. Hemen ardından otobüse binen Aytar, olay yerinden ayrıldı. Barış Aytar'ın, darbedilen kadını kurtarma anı, otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

2 KİŞİ BIÇAK ÇEKTİKavgayı ayırdığı o anı anlatan Barış Aytar, "Ayırdıktan sonra kızın kaçtığını düşündüm. Önemli olan onun olay yerinden kaçıp uzaklaşmasıydı. Bundan sonra kişi, nedenini bile bilmeden bıçak doğrulttu. Ben o anda kızın mahalle arasına kaçtığını düşündüm. İşçilerin arasına karışarak kendini kaybettirdi. Şahsın, yani şehir eşkıyalarının arkadaşı ise olayı anlamadan dinlemeden, gelip bıçak çekerek sorgusuz sualsiz her ikisi de üzerime doğru yürüdü. Soğukkanlılığımı kullanarak olayı minimuma indirerek gerekeni yaptığımı düşünüyorum" dedi.'GÖRÜR GÖRMEZ ARACI DURDURDUM'Olay anında ilk düşündüğü şeyin darbedilen kadını hemen o alandan uzaklaştırmak olduğunu anlatan Barış Aytar, "Düşünme fırsatım bile olmadı, görür görmez aracı durdurdum, indim ve içgüdüsel olarak müdahale etmek istedim. Antalya Ulaşım'da zaman zaman seminerler alıyoruz ama gerçeği daha bir farklı oluyor" diye konuştu.Kendi canını tehlikeye attığını belirten Barış Aytar, "Korkudan ziyade paniklik bir durum var. Tek kişi değil iki kişi müdahale etti. Birisinin hareketlerini kollayıp, darbenin nereden geleceğini kestirebilecekken, diğerinin o anda ne yapabileceğini algılayamıyorsun. Panik oldum sadece" dedi.ÇEVREDEKİLER DUYARSIZ KALDIOlay anının anbean kayıt altına alındığına dikkati çeken Barış Aytar, çevredekilerin duyarsız kaldığını anlattı. Aytar, "Arkamda o kadar araç olmasına rağmen kimsenin aracından inmeyişi çok şaşırtıcı ve üzücü" diye konuştu.'ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM'Bu olayın başka bir kişinin de başına gelebileceğini aktaran Barış Aytar, "O kurtardığım kadının kimin ailesi, kimin akrabası olduğunu bilmiyorum. Kişileri tanımıyorum. Kişilerin maskeleri de yoktu. Bu konudan da ayrıca işlem yapılmasını istiyorum. Karakola giderek her ikisinden de şikayetçi olacağım. Sanırım madde bağımlılarının yanı sıra kadınların üzerinden para kazanan kişilerdi. Kadını karşı tarafta duran aracın içerisine zorla bindirmeye çalışıyordu. 'Bizim söylediğimiz araçlara bineceksin' diye diretiyordu. Saçından tutmuş ve zorla sürüklüyordu" dedi.

Barış Aytar, darbedilen kadın için kendi hayatını tehlikeye attığını, yine olsa aynı şeyi yaparak kadını kurtarabileceğini söyledi.


Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler
Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler
Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler
Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler
Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler
Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler
Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler
Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Zeytinköy, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler - Son Dakika


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