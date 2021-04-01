Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler (2) - Son Dakika

ŞİKAYETÇİ OLDU

Antalya'da darbedilen ve araca bindirilmek için saçından sürüklenen kadını görünce otobüsü durdurarak olaya müdahale eden otobüs şoförü Barış Aytar, kendisine bıçakla saldıran kişilerden şikayetçi oldu. Meydan Polis Merkezi'ne gelerek ifade veren Aytar, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Aytar, "Her iki kişi hakkında da şikayette bulundum. Bu kişilerin bulunması için bir ekip yönlendirdiler. Tekrardan böyle bir olay olsa müdahale ederdim. Doğruyu yaptığımı biliyorum. Kendilerinin bulunmasını istiyorum" dedi.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,