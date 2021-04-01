Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler (2) - Son Dakika

Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler (2)
01.04.2021 15:05
ŞİKAYETÇİ OLDUAntalya'da darbedilen ve araca bindirilmek için saçından sürüklenen kadını görünce otobüsü durdurarak olaya müdahale eden otobüs şoförü Barış Aytar, kendisine bıçakla saldıran kişilerden şikayetçi oldu.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Antalya'da darbedilen ve araca bindirilmek için saçından sürüklenen kadını görünce otobüsü durdurarak olaya müdahale eden otobüs şoförü Barış Aytar, kendisine bıçakla saldıran kişilerden şikayetçi oldu. Meydan Polis Merkezi'ne gelerek ifade veren Aytar, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Aytar, "Her iki kişi hakkında da şikayette bulundum. Bu kişilerin bulunması için bir ekip yönlendirdiler. Tekrardan böyle bir olay olsa müdahale ederdim. Doğruyu yaptığımı biliyorum. Kendilerinin bulunmasını istiyorum" dedi.
Semih ERSÖZLER/ANTALYA,
Son Dakika Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı Biden bildiğiniz gibi! Defalarca düştüğü yerde bu kez de sendeledi Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı